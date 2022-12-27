「再見之後」楊子儀飾2角考驗演技 黃姵嘉台語卡卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

奇幻浪漫台語劇「再見之後」27日舉辦開播記者會，演員群齊聚，劇中人氣萌寵狗狗木村樹也到場同樂。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北27日電）奇幻浪漫台語劇「再見之後」今天舉辦開播記者會，楊子儀分飾2角，得同時愛上黃姵嘉和張耀仁，直呼是演技大考驗；台語不太好的黃姵嘉則常聽不懂意思，笑說只能當外語片來演。

「再見之後」以法國經典小說「小王子」貫穿戲劇主軸，敘述念念不忘的初戀情懷，當再見之後，真愛終究會因靈魂牽繫而降臨。由黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、伊正、尹昭德、應采靈、章家瑄等人主演。

楊子儀在劇中與黃姵嘉、張耀仁都有感情糾葛，他坦言詮釋2種人格，還要讓觀眾感受到層次差異，開播像成績單一樣令人緊張，但也開玩笑說：「跟張耀仁演感情戲比較投入」。

不懂台語的黃姵嘉則坦言幾乎是用硬背方式演出，不太知道對方在說什麼，還得事先請對方告訴自己最後幾句台詞內容，靠語感對戲，笑說把這部戲當外語片來演。

伊正和苗可麗則搭檔飾演黃姵嘉的爸媽，劇裡愛鬥嘴，伊正也大力稱讚苗可麗太厲害：「她總是能即興發揮演出，跟她對戲要繃緊神經，接招她突然丟出來的東西，但也因這樣我們拍戲時經常會有新火花的『笑』果。」

「再見之後」將於2023年1月1日起，每週日晚上8時在公視台語台、10時在華視播出。（編輯：張芷瑄）1111227