玄彬「火線交涉」蓄鬍搶救人質 想展現帥爸模樣[影]

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）韓星玄彬在動作新片「火線交涉」蓄鬍展現男人味，與黃晸珉、姜其永為拯救人質展開危險的交涉。日前喜獲麟兒的玄彬，也在製作發表會中笑言肩上責任變更多，想展現帥爸模樣。

斥資140億韓元（約新台幣3.7億元）打造的「火線交涉」，改編自2007年塔利班挾持韓國人質事件，7月19日當天，23名韓國籍基督教傳教士與志工在阿富汗搭乘公車時，在途中遭塔利班成員綁架。

青龍獎影帝黃晸珉和玄彬在電影裡分別飾演的外交官與當地國家情報院要員，雖然各自立場與方式不同，但都朝著一定要救出人質的目的前進。

為重現當年凶險樣貌，電影多數場景遠赴約旦進行跨國拍攝，由於當地景色與事件背景地阿富汗最為相似，導演林順禮表示：「雖然約旦非常遠，但我們事先去了3次，為了尋找最適合的拍攝場所大範圍進行勘景，努力營造出宛如阿富汗的氛圍。」

林順禮更分享：「要在瓦地倫沙漠拍攝時，當地人跟我們說如果夏天在那拍攝的話，我們一定有半數的工作人員都會昏倒，但最後約旦當地的工作人員昏倒的人數竟比我們韓國人更多」，讓她印象很深刻。

玄彬在片中飾演國家情報院要員，專門處理中東、中亞的事務，過去因無法成功拯救人質而有創傷。為塑造自己所飾演的人物，他還積極提出要蓄鬍、身穿適合當地氣候和地形的服裝等想法。

回想演員生涯第一次在約旦拍攝感想，玄彬表示：「當地十分炎熱、氣候乾燥，吹來的風中都混雜著砂石，天氣甚至還熱到無法啟動車子引擎，到現在仍記得在那情況中演戲時的感受，且還記得當時所聞到的土味！」

而「火線交涉」的製作發表會，是玄彬與妻子孫藝珍的兒子在11月出生後首次出席的公開場合。當天他也開心分享成為新手爸爸的心情，「感受到肩膀要扛起的事物似乎變多了，若想展現帥氣爸爸的模樣，我覺得必須好好完成自己的分內工作才行！」

「火線交涉」將於2023年2月3日在台上映。（編輯：陳政偉）1111231

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂