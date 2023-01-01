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韓國男團EPEX台南演出 趁機體驗美食美景

2023/1/1 12:10（1/1 12:36 更新）
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韓國男團EPEX，2022年12月31日在台南跨年演唱會登台表演，並趁演出空檔走訪著名景點神農街。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月1日
韓國男團EPEX，2022年12月31日在台南跨年演唱會登台表演，並趁演出空檔走訪著名景點神農街。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）韓國男團EPEX受邀在昨晚的台南跨年演唱會登台表演，首次造訪台南的團員們也趁演出空檔走訪神農街、「大魚的祝福」等景點，搶眼造型引來不少目光，也有眼尖粉絲認出驚喜追星拍照。

EPEX團員們昨天旋風式造訪台南，團員們在主辦單位安排下品嚐在地經典美食小吃，還到神農老街、安平著名景點大魚的祝福等地參訪，團員們個個外型亮眼，所到之處引來遊客目光，也有眼尖粉絲認出，拿出手機追星拍照。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，成謝EPEX在台南跨年夜帶來勁歌熱舞，為2022畫下完美句點，EPEX此行停留台南時間不長，雖然感到有點可惜，但也期待他們下次可以待更久，台南還有許多好吃好玩等著他們探索。（編輯：陳仁華）1120101

韓國男團EPEX，2022年12月31日在台南跨年演唱會登台表演，並趁演出空檔走訪著名景點「大魚的祝福」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月1日
韓國男團EPEX，2022年12月31日在台南跨年演唱會登台表演，並趁演出空檔走訪著名景點「大魚的祝福」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月1日
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