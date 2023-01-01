胡德夫陳明章陳永淘首次共演 笑說每年都要一次

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「三大吟遊詩人音樂會」日前在台北流行音樂中心舉行，音樂人胡德夫、陳永淘、陳明章演出合創曲「一粒米」等歌謠，用音樂展現好交情。（客委會提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月1日

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（中央社記者王心妤台北1日電）「三大吟遊詩人音樂會」由胡德夫、陳永淘、陳明章共演，首度公開多首合創曲，笑說：「彩排幾十次都沒有一樣。」3人最後再登台承諾：「每年都要演一次。」掀起全場掌聲。

主辦單位今天發布新聞稿表示，音樂會在去年12月30日於台北流行音樂中心舉行，從一開始就藏滿巧思，陳永淘親自為每首歌題毛筆字，胡德夫、陳明章、陳永淘也以族語、台語、客語錄音，成為特色之一。

陳明章以「追追追」「流浪到淡水」拉開序幕，他在開演前的影片分享選唱「追追追」的原因，笑說：「阿淘哥、Kimbo哥是神隱少男，比較有個性，我是人間煙火，生長在熱鬧的地方，我最水（台語：漂亮）阿。」

陳明章特別邀請「福爾摩沙淡水走唱團」一起演出，還有台語金曲歌王王俊傑演奏「再會吧！北投」鋼琴，成為驚喜嘉賓之一。

陳永淘緊接著登場，在台上以吉他、烏克麗麗、口簧琴和無音階月琴演出「水路」「太平洋个風」等，並在背景影片秀出兒時、少年及壯年的照片，以個人經歷呼應「從前的事情」主題。

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胡德夫在影片中表示，「歌寫出來不只是好聽而已，是要看它對人們有什麼希望、有什麼益處」，他以鋼琴搭配大提琴演出「匆匆」「來甦秋思」。

3人最後一起演出合創曲「一粒米」「阿東的歌」等，胡德夫在「一粒米」中寫道：「我來到北投，這裡是我們兄弟阿章的聚落，他喝了美酒後，就像我們一樣。」用音樂展現好交情，最後由「美麗的稻穗」劃下句點。（編輯：方沛清）1120101