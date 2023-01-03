黃姵嘉香腸嘴太逗趣 楊子儀嘆對戲像憋笑比賽

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演員黃姵嘉（右）在奇幻愛情劇「再見之後」中意外腫成香腸嘴，遇上相親對象楊子儀（左）為她治療。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）金鐘視后黃姵嘉在奇幻愛情劇「再見之後」中苦等音訊全無的初戀男友7年，被爸媽逼去相親飯局卻意外過敏，嘴唇腫得像香腸，有趣的特殊化妝，讓對戲的楊子儀透露現場宛如憋笑比賽。

「再見之後」劇情敘述和初戀男友杜凱威（張耀仁飾）分手7年、仍未走出情傷的曾楚薇（黃姵嘉飾），在苦等不到杜凱威的消息後，被迫接受母親安排的相親，卻在相親飯局上錯認對象，鬧出一連串搞笑意外後，和醫美醫師許智然（楊子儀飾）「巧遇」，就此走進她的人生裡。

黃姵嘉透過劇組分享，自己為了呈現「香腸嘴」，整整畫了3小時的特殊化妝，拍戲時不能吃喝，只能用眼神跟楊子儀交流，「好在子儀當下沒有笑場，不然我就得頂著這個香腸嘴一整天。」

楊子儀回想拍戲當時依舊覺得有趣，他提到，「這真的是演技大考驗，怕笑場NG太多次，在排練這場戲時，我完全不敢直視姵嘉，現場彷彿在玩憋笑遊戲，包含導演、工作人員，因為只要有一個人笑，全場一定集體爆笑，唯一不能笑的就是姵嘉，因為她嘴巴黏著特效妝。」

日前首集播出後，最受到討論的還有伊正與苗可麗這對歡樂夫妻檔。兩人為了讓女兒黃姵嘉盡快重新展開戀情，費盡心思安排，但為了躲避相親，黃姵嘉找上楊銘威飾演的高中學長假扮男友，帶他回家接受伊正與苗可麗的拷問。

楊銘威先前在台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」飾演黃姵嘉的小叔，過去也多次演出苗可麗的兒子，這回轉換身分與性格，楊銘威笑說：「我跟大家都太熟了，所以每次在排練的時候，總會頻頻笑場，不過正式拍攝，大家都能迅速入戲，一次過關。」

楊銘威也預告角色身分心理層次很多，後面還有讓觀眾意想不到的發展，「我認為學長的性格，其實也是我很少發揮的另一面性格。」

「再見之後」將於每週日晚上8時在公視台語台、晚上10時在華視播出。（編輯：張雅淨）1120103

演員黃姵嘉（前）在台劇「再見之後」中飾演與初戀男友分手7年、仍未走出情傷的記者，在苦等不到初戀男友消息後，被迫接受母親安排的相親。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月3日