安心亞「牛車來去」赤腳踩石拍攝 痛到想大聲哀嚎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）安心亞主演的時代劇「牛車來去」劇組，昨晚在台北饒河街夜市宣傳，全程赤腳拍攝的安心亞分享幕後花絮，笑言在尖尖的石頭路上來回快跑，常痛到問導演有沒有收音，想大聲哀嚎。

昨晚導演李岳峰率領安心亞、楊烈、米可白、高欣欣、吳鈴山、蕭景鴻、曾子益、葛丞、廖錦德、張景閎、鄧雨忱等演員群，在饒河街夜市熱鬧走街宣傳「牛車來去」，親手發送紅包袋給民眾，並於松山慈祐宮前舉辦第一集搶先看，逾百名觀眾在現場共同觀看。

「牛車來去」描述貧窮農婦阿春（安心亞飾）為了豐收農作、改善家人生活，答應地主借腹生子以換取一頭牛，為地主家傳宗接代，也希望藉此翻轉命運。

李岳峰表示，自己從2008年就開始構思「牛車來去」的故事，為了找拍攝場景，更是全台灣跑透透，還花了4個月整理好農舍才能開拍，劇中的牛也真的找了20多頭來看，「從北到南全台灣體型相近的牛我們都看了一遍，才定下劇中的牛演員」，相當用心。

劇中安心亞嫁給蕭景鴻，曾子益則是蕭景鴻的弟弟，飾演佃農家庭的3人，開拍前的功課都是要曬黑皮膚更貼近角色，曾子益專程去日曬房，還因次數太頻繁肩膀曬出曬斑。

安心亞、蕭景鴻、曾子益更異口同聲表示，每天拍戲妝髮完第一件事，就是用雙手抓泥土及打赤腳去鏟土，「要讓手腳的指甲縫都有黑黑的泥土痕跡。每天導演都要檢查，為的是讓我們更接近劇情環境裡的角色」。

安心亞說，有場戲她得在有很多尖尖的石頭路上快跑，來回跑了十幾遍，「到最後一次拍攝是要拍我的背影，我問導演說不會收音吼？因為腳底痛到我實在忍不住，邊跑邊飆出髒話了」。本劇將於14日晚上9時在公視播出。（編輯：張芷瑄）1120108