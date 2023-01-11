大支吃素養成防蚊體質 談恐慌症盼正視心靈傷口

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饒舌歌手大支（左）在最新一期「誰來晚餐14」中擔任嘉賓，拜訪致力推廣台灣摔角運動近20年、為還願而開始吃素18年的阿勇一家，也透露自己是素食主義者。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）饒舌歌手大支2度擔任家庭實境節目「誰來晚餐」嘉賓，分享自己茹素16年經驗，養成意想不到的「防蚊體質」，更說自己曾罹患恐慌症，鼓勵受訪家庭成員正視心靈傷口。

大支在最新一期「誰來晚餐14」中，拜訪致力推廣台灣摔角運動近20年、為了還願而開始吃素18年的阿勇一家。多次入圍金曲獎，長期關心人權、生命權的大支也是一名素食主義者，雙方很有共鳴。

吃素多年的大支，對大眾普遍認為吃素會導致缺乏體力迷思，有不同看法，他舉世界知名田徑運動員劉易士（Carl Lewis）為例，表示劉易士就是吃素後才跑出個人最好成績。

大支還提到另一個意想不到的吃素好處，就是養成「防蚊體質」。他笑說：「我覺得（吃素）有一個好處，就蚊子不太會叮我們，因為我們身體變成比較弱鹼性體質」，讓長期吃素的阿勇也有感地說：「這是真的！」

受訪家庭中有成員罹患恐慌症，細心的大支在餐桌上觀察出來並分享自己的經歷。他也說自身曾有恐慌症病史，「其實我到現在還是，我身上都有隨身備藥；恐慌症就是不小心會發作，所以我大概能體會那種感覺」。

被問到有什麼方法能改善，大支分享自己最近開始上心理諮商課程，「如果說這個恐慌症是一個傷痕，然後時間已過很久了，我們以為好了，但是其實還沒好。所以輕輕碰到，你還是會彈開、還是會防衛，你還是會處於那種戒備狀態」。

大支強調：「所以說那些很陳舊的心靈傷口，就要去正視和治癒。」

「誰來晚餐14」每週五晚上9時在公視首播，亦同步於官方YouTube直播。（編輯：張芷瑄）1120111