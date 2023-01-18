鳳小岳圓廚師夢 「誰來晚餐」大秀煮飯絕活

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）實境節目「誰來晚餐」推出春節特別企劃，打破15年來傳統，從過去被動邀請嘉賓拜訪，改由嘉賓到市場尋覓願意被拜訪家庭對象，鳳小岳更大秀煮飯絕活，透露自己其實想當廚師。

「誰來晚餐」春節特別企劃「明星來敲門：廚房借我用一下」邀請演員鳳小岳、歌手戴愛玲、主持人陳明珠，分別前往台北北投市場、台北萬華家樂福和新竹竹東中央市場，尋找願意被拜訪的家庭對象，主動提出登門拜訪邀約並與他們共進一餐。

鳳小岳一出現在北投市場就引起不小騷動，許多人要求合照，甚至有熱情民眾詢問：「可以親一個嗎？」鳳小岳也幾乎來者不拒、在市場玩得很開心。

有趣的是，雖然鳳小岳在市場化身師奶殺手，但當他提出登門拜訪邀約時，卻沒有人願意帶他回家，還有攤販看不下去幫忙招攬，讓鳳小岳直呼：「大家只想跟我拍照，都沒有人想跟我吃飯！」

最後鳳小岳終於問到一名住在市場附近的蔡太太願意帶他回家，更在廚房顯露一手煮飯絕活，不靠電鍋、而是把白米直接放進鍋子裡炒乾、悶煮，10分鐘就輕鬆煮出一鍋好飯。

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鳳小岳也透露在成為演員前，原本的志願是想成為一名廚師，過去他曾在英國讀戲劇系，觀察到西方人吃米飯與東方人不同，這項煮飯絕活就是在當時打工的地方學來的。當天他的廚藝讓蔡太太一家讚不絕口，鳳小岳開心地說：「我老婆很少誇我的料理，所以我今天非常感動！」

「誰來晚餐」新春特別企劃將在20日晚上9時於公視首播，並於節目官方YouTube頻道同步直播；第14季最新集數將於2月3日起，每週五晚上9時恢復正常播出。（編輯：張芷瑄）1120118