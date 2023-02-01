灌籃高手全台票房破3億 購票贈安西教練Q版貼紙

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影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei

（中央社記者王心妤台北1日電）電影「灌籃高手 The First Slam Dunk」截至1月29日，全台票房突破新台幣3億元。電影公司今天宣布將準備安西教練Q版貼紙，2月3日起在限定時間購買2D電影票一張，就可兌換。

電影「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」由原作者井上雄彥擔任編劇與導演，盼以全新視角創作電影，賦予每個角色新生命。井上雄彥也在電影特刊THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE分享，事前不只請教運動員，也找來10個人進行動態捕捉，但因為覺得不夠真實，他也親自參與每一幀畫面的調整。

電影公司今天表示，限定期間可兌換的「安西教練Q版貼紙」為漫畫最經典的櫻木花道玩安西教練下巴畫面，是粉絲最喜歡的哏圖之一，在日本推出後就掀起收藏潮，台灣此次也爭取此特點，給粉絲福利。3日起購買IMAX電影票則可兌換「灌籃高手壓克力鑰匙圈」。

台灣聲優孫中台相隔多年再為安西教練配音，他透過電影公司表示，安西教練雖然戲分不多，但非常重要，「安西教練外表看似溫吞，但其實隨時注意場上變化，調兵遣將贏得最後的勝利，是個老狐狸。永遠以一號表情跟櫻木花道有丑角般的互動，間歇加幾個卡通化的笑聲，能為球場熱烈又緊張的氣氛，帶來輕鬆的作用，有神來之筆的功效。」

「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」全台上映中。（編輯：張雅淨）1120201