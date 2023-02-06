AOMG開唱4小時誠意滿滿 謝台灣粉絲熱情

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韓國嘻哈音樂廠牌AOMG於5日晚上在新北市五股工商展覽中心舉辦亞洲巡迴演唱會最終場，誠意滿滿，唱了4小時、60首歌，陣容集結藝人Loco（左起）、Simon Dominic、Gray、偶像男團GOT7成員金有謙（YUGYEOM）（右3）、Lee Hi（李遐怡）（右2）、WOO（禹元才）（右）。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）韓國嘻哈音樂廠牌AOMG昨晚來台，舉辦亞洲巡迴演唱會最終場，由Simon Dominic領軍與旗下5組藝人輪番上陣，60首歌唱好唱滿，演出時長逾4小時，讓3500名粉絲滿載而歸。

AOMG睽違6年再度登台，陣容集結Simon Dominic、Loco、Gray、Lee Hi（李遐怡）、WOO（禹元才）及偶像男團GOT7成員金有謙（YUGYEOM）。4日抵台後，6人各自行動，無論是台北101或台北燈會都有他們身影，晚餐更大啖火鍋大餐。

演唱會昨天晚上6時在新北五股工商展覽中心開唱，由WOO打頭陣，他笑說，本來有很多話想說，但上了台就忘光光。WOO提到自己只有參與亞洲巡迴，台北場是他的最後一站，更開自己玩笑：「我學中文是吊車尾的，我知道的只有『我愛你』、『謝謝』這兩句。」

首次拜訪台北的Lee Hi，則帶來代表作BREATHE等多首歌曲，看見歌迷自動舉起手機燈海，讓她感動直呼：「太漂亮了！」

Loco用中文自我介紹，「我是Loco，很開心見到你們」，並有感而發說：「我已經退伍2年，這2年間活動比較少，所以好像有些人不認識我，但我今年會有很多音樂、影片和演出，請大家多多期待。」表演尾聲更在台上嗨到脫上衣，對台下瘋狂灑水。

Gray則透露日前有去吃麻辣鍋，驚喜發現「原來可以調整辣度」，最後卻被辣到。不過在演唱中途，Gray發現台下有粉絲不舒服，立即中斷表演，確認粉絲無礙後才放心，並溫柔提醒：「如果有人不舒服，請麻煩舉起手跟我說。」希望粉絲享受舞台之餘，也能互相保護、照顧彼此。

YUGYEOM很開心看到許多粉絲舉起GOT7應援手燈，感動表示，「因為你們在，很幸福。」巡迴卡司中的大哥Simon Dominic擔綱壓軸，一連熱唱14首歌。

Simon Dominic分享，很喜歡看旅行YouTube影片，發現許多人到台北都說覺得很親切，當晚粉絲反應也讓他同感親切，「因為有這樣的感受，我才想繼續當饒舌歌手，都是託大家的福，身為饒舌歌手壽命得以延長」，並連續說出多次中文的「謝謝」。

演唱會在6人大合唱中結束，也為AOMG亞洲巡迴演唱會劃下句點。（編輯：張雅淨）1120206

韓國嘻哈音樂廠牌AOMG於5日晚上在新北市五股工商展覽中心舉辦亞洲巡迴演唱會最終場，韓國饒舌歌手Simon Dominic擔任壓軸，賣力演唱14首歌。（Wonder提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月6日