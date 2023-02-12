台灣女孩奪日本大胃王亞軍 5分鐘吃208碗蕎麥麵[影]

（中央社記者葉冠吟台北12日電）台灣YouTuber小慧昨天在日本岩手縣花卷市參加第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，在5分鐘內吃完208碗蕎麥麵，成為個人賽女子組第2名，更獲頒「技能賞」，吃出台灣之光。

小慧在個人粉專「小慧就愛吃」介紹，自己是來自彰化的20歲大胃王新人。她在臉書透露這次比賽是史上最緊張的一次，除了比胃容量，也考驗每個人的速度與技巧，再來就是跟給麵員的默契，尤其在一個人生地不熟的地方比賽，自己的心情也特別複雜，「很感謝大家的支持與鼓勵，給我滿滿的力量努力衝刺，我會再精進自己繼續加油的！fighting」。

影片來源：小慧就愛吃🤤

「一口麵」源自盛岡市及花卷市兩大地區，吃的時候會有店員在旁服務，每吃完一口隨即倒入新的一口，每一口約10克，如果吃飽了就要趕快把碗蓋蓋上，否則新的一口會源源不絕地遞上。

日本岩手縣花卷市每年2月都會舉行「元祖一口麵全日本大賽」，在當地是一項盛大活動，不僅有從全國各地聚集而來的挑戰者，也有許多遠從國外來參加比賽的選手。這場大賽總共分成小學生、團體和個人3組，約有180人參賽。

小慧過去曾寫下許多輝煌紀錄，包含在42分鐘內吃完12公斤巨無霸爌肉飯、在45分鐘內狂掃4.7公斤的乾拌麵、7分鐘內吃完30公分高的漢堡塔、24分鐘嗑光8個便當等，戰績相當驚人。（編輯：李亨山）1120212