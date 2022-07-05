美國大胃王常勝軍10分鐘狂嗑63份熱狗堡 15度奪冠

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影片來源：ESPN

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國體育頻道ESPN報導，綽號「大白鯊」的美國男子徹斯納特（Joey Chestnut）今天狼吞虎嚥地在10分鐘內嗑掉63份熱狗堡，在紐約州科尼島（Coney Island）舉辦的年度大胃王比賽中第15度奪冠。

徹斯納特雖累積15度榮登大胃王寶座，但今天的表現遠遠不及2020年，當時他在短短10分鐘內吞下76份熱狗堡，因此他特地向現場群眾道歉，承諾明年會有更好的表現。

徹斯納特告訴法新社，他的訓練方式是經常吃熱狗堡，以及大約一週一次參加競食比賽。

經過今天的大師級表現後，他表示自己接下來一整天都不會再碰食物了。

徹斯納特無庸置疑是「奈森吃熱狗大賽」（Nathan's Hot Dog Eating Contest）的贏家，在這個領域遙遙領先。大賽主持人席亞（George Shea）說：「徹斯納特是一股超越物理定律的力量。」

第2名的艾斯培（Geoffrey Esper）吃掉47.5個熱狗堡，第3名的韋柏（James Webb）則吞下41個熱狗堡。

在女子組大胃王方面，須藤（Miki Sudo）在10分鐘內嗑完40個熱狗堡，勇奪冠軍。她去年因懷孕並未參賽，這次帶著寶貝亮相，不過今年表現不如她過往在10分鐘內吞下48份熱狗堡的紀錄。

來自美國各地和遠從澳洲來的競爭者傾向把熱狗堡泡在水或汽水裡，以利於快速連續吞嚥而不會噎到。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110705