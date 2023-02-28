韓國女團Apink訪台開唱 許願到淡水看夕陽

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（中央社記者王心妤台北28日電）韓國女團Apink今天宣布將於4月1日訪台開唱。成員們透過主辦單位表示，這次會把想念已久的台灣美食，像是刈包、雞排、蔥油餅都吃過一輪，也希望能到陽明山和淡水看夕陽。

Apink宣布將推出新迷你專輯Pink drive，5名成員朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮也合體舉辦亞洲巡演。她們今天透過主辦單位表示，這次除了演唱經典歌，也會有新歌首唱，希望和歌迷共創回憶。

Apink此次特別錄製影片和台灣歌迷打招呼，也說到台灣是巡演絕對會安排的地點。

對於台灣美食，Apink成員已約好要來段美食之旅，列清單寫上刈包、雞排、蔥油餅、小籠包、豆花、珍珠奶茶等，準備大啖台灣美食。鄭恩地曾與韓國男團Super Junior成員始源演戲，看到始源來台開唱時吃了麻辣鍋，她也決定約團員吃麻辣鍋，「光想到就開始流口水了。」

不只台灣美食，Apink此次和經紀公司提議來一段北海岸之旅，因為朴初瓏和尹普美上次來台灣時，雖然到了淡水玩，卻因為時間限制沒看到夕陽，她們希望趁這次來台灣開唱，一起到陽明山和淡水走走。

Apink FANCONCERT Pink drive演唱會將於3月4日開始售票。（編輯：張雅淨）1120228