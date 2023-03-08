台灣樂團為妻夫木聰打造配樂 角逐日奧斯卡殿堂

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）第46屆日本電影學院賞10日將舉行頒獎典禮，台灣樂團Cicada替日星妻夫木聰主演電影「那個男人」打造的配樂入選最佳配樂賞，將與日本高人氣樂團RADWIMPS角逐同獎。

日本電影學院賞有「日本奧斯卡」美稱，懸疑推理電影「那個男人」則是入圍13項的提名大贏家，備受矚目。

創作以小提琴、大提琴、鋼琴、木吉他為主，成軍於2009年的自然系室內樂團Cicada，去年越洋受「那個男人」日本劇組邀請為作品設計配樂，成功入選最佳配樂賞，這也是台灣樂團首度躋身日本電影學院賞之列。

此屆Cicada更將與以電影「心之谷」入圍的日影劇常見配樂大師高見優，及與導演新海誠數度合作、替動畫電影「鈴芽之旅」設計配樂的RADWIMPS共逐同獎。

Cicada原定12日在台北Legacy舉行新專輯專場演出，得知入選消息後他們幾經掙扎，還是決定把握難得機會，赴日參加頒獎典禮，隔日再返台進行演出總彩排，如此紮實的行程讓團員笑說「好像變成國際巨星」，今天將會啟程出發。

Cicada坦言這趟赴日令人相當緊張。小提琴手罡愷笑說很怕裝扮不得體，也擔心自己站在巨星旁邊看起來會像服務生；不會日文的大提琴手庭禎分享到，這幾天在尋覓日本的妝髮師，用google翻譯對話後卻忘了自己傳什麼，還要重新翻譯一次自己傳出去的日文，「翻譯自己的翻譯，整個超荒謬的」。

團長致潔則說，入選消息來得突然，很榮幸能參與這部片的製作，能入選當然很開心，但因專場在即，「各種準備進度都讓人好焦慮！」

另外，他們經過1年沉潛、1年密集創作和半年的錄製與準備，推出最新專輯「棲居在溪源之上」，更前往「扁柏神殿」取景拍攝，描述檜木被砍伐歷史的「巨木曾在的痕跡」歌曲MV。Cicada也預告將會把台北專場營造如有森林般的感官體驗。（編輯：李亨山）1120308

台灣樂團Cicada替日星妻夫木聰主演電影「那個男人」打造的配樂入選最佳配樂賞。圖為Cicada小提琴手許罡愷（左）、團長江致潔（右）與電影「那個男人」導演石川慶（中）合影。（政駒實業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日