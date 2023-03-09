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楊麗音舞台劇魔鬼老師上身 病態威脅袁子芸

2023/3/9 16:20（3/9 16:31 更新）
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由演員楊麗音（中）、黃河（左5）、袁子芸（右5）主演的舞台劇「天后」，9日舉辦彩排記者會，楊麗音曝光劇中藍白挑染新髮型及服裝。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月9日
由演員楊麗音（中）、黃河（左5）、袁子芸（右5）主演的舞台劇「天后」，9日舉辦彩排記者會，楊麗音曝光劇中藍白挑染新髮型及服裝。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月9日
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（中央社記者葉冠吟台北9日電）金鐘視后楊麗音在舞台劇「天后」扮演曾是演藝圈傳奇卻瘁死天后「夏琳」，在劇裡威脅要試鏡飾演自己的袁子芸，偏執帶著病容模樣宛如「魔鬼老師」上身，讓楊麗音大感有趣。

「天后」由楊麗音、黃河、袁子芸主演，描述沒沒無聞的網路歌手袁子芸，陪好友試鏡一部傳記電影女主角、風華正盛時期卻瘁死的傳奇天后「夏琳」時，意外被導演黃河相中，當晚卻遇到神秘婦人楊麗音闖入家中綁架她，說自己是「夏琳」的死忠粉絲，要對她深夜試鏡，袁子芸也逐漸發現這名邋遢老婦，似乎就是死去多年的「夏琳」本人。

楊麗音今天在記者會分享，她最印象深刻的一幕是要為袁子芸試鏡橋段，偏執又帶著病容的模樣也讓自己害怕，覺得自己像日劇「千面女郎」裡嚴厲培訓女主角的魔鬼老師，「因為夏琳希望扮演她角色的人是可以撐起來的，為了榨出更多精髓，我威脅子芸、還恐嚇，相當有趣。」

談到現實人生中是否也有像「天后」劇中角色，有過度執念的時刻，楊麗音回想自己當年為了生子相當偏執，「那時生不出小孩，5年內一直試一直試，但執念一放棄後，居然懷孕了。當時我嚴重到不敢見人，因為朋友、鄰居看到我是大肚子狀態，但其實我一直反覆早產、流產，我怕他們會問小孩，這樣我無法面對，所以當時相當自閉、沒有朋友。」

黃河表示劇中角色也相當病態，對想追求的東西有強烈執念，果然是「母子連心」，導演黃彥霖在旁突爆料，「黃河當初主動要求角色要更變態一些，麗音姊角色對於親子間的情感、執念與恐懼也來自她個人，再加上袁子芸角色在後期找到更多她的特色，劇本初稿跟現在很不一樣。」

「天后」提及明星成名前的辛酸血淚，黃河回想到讓他踏上演藝圈、也讓他鍍金的戲劇「危險心靈」，當時導演易智言在試鏡時對他說，「別開心地太早，拍片是地獄。」

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對於當時完全零表演經驗的黃河，劇組曾安排連續上2個半月的密集表演訓練課，但開拍後，他才真的體驗到拍片、演戲的「地獄」。靠著一邊學習表演、背台詞，一邊學拍片，記走位、燈位、鏡位等技術，黃河連續拍攝了7個多月，每天拍攝10幾個小時，「易導當時拍完還笑說，『危險心靈30集，黃河拍了31集』，也就是我每天都在，從早到晚工作14到16小時起跳。」

「天后」將於10日起北、中、南巡迴演出。（編輯：陳政偉）1120309

#袁子芸
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楊麗音舞台劇「天后」化身腹黑巨星 揭昔日拍戲苦
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