「京戲啟示錄」8月加場 宋少卿、黃嘉千接棒演出

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）已故劇場大師李國修經典作「京戲啟示錄」，上週重返大舞台佳評如潮，今天再宣布8月將於台北國家戲劇院加演5場，其中「李修國」、「三媽」角色由宋少卿、黃嘉千接棒演出。

適逢李國修逝世10週年，為致敬也懷念他，啟動2023「京戲啟示錄」創拓版，由李國修遺孀王月擔任藝術總監兼演出「二大媽」，國家文藝獎得主、戲曲導演李小平擔任導演。

不僅侯佩岑、曾國城、邵雨薇、鍾欣凌等藝人看完後被感動到難以言喻，台北市文化局局長蔡詩萍也直呼：「正如國修的父親不會消失在他的生命裡一樣，國修又何曾會消失於我們這些看過他的戲，被他逗笑，被他弄哭，被他牽引於舞台上每一幕每一角色每一台詞的觀眾的記憶裡呢？」

主辦單位寬宏藝術今天宣布，「京戲啟示錄」8月18至20日將於國家戲劇院盛大演出，由於與屈中恆、范瑞君兩名演員的工作行程撞期，「李修國」改由宋少卿擔綱，「三媽」與「團長太太」則邀請黃嘉千詮釋。

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宋少卿則坦言壓力很大，同時也很開心能參與劇場界這麼重要的一部戲，「很期待能與月姐一同演出。」2011年曾參與李國修版本、飾演「二大媽」的黃嘉千再次回歸班底，激動表示非常期待，「台北首演場我在台下當觀眾時，心裡是滿滿的感動，希望接下來8月的演出能再次感動所有戲迷朋友。」

主辦單位表示，邀請演出是從演員技能和身形去考量，在演出場地取得萬千困難，能加演實屬太難得的情況下，希望仍能繼續將這齣經典好戲呈現給觀眾朋友。8月加演場次，將於16日中午12時正式開賣。（編輯：陳政偉）1120315