沙贊續集吸金威力不如第一集 北美票房仍稱冠

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）週末以約3050萬美元成績攻上北美票房冠軍，但由於數字遠低於第一集，分析家稱這樣表現讓人失望。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，「對一部非漫威（Marvel）的超級英雄續集片來說，這算是疲軟的開映成績，遠遜於沙贊第一集」。多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）也稱這是「表現最差的好萊塢超級英雄大片之一」。

第一集「沙贊！」（Shazam!）2019年4月開映時海撈5350萬美元。而據美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，由柴克萊威（Zachary Levi）等人主演的這部續集片光成本就高達1億1000萬美元。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，上週冠軍片「驚聲尖叫6」（Scream VI）本週下滑一個位置來到亞軍，收入1750萬美元。

排名同樣下滑一個位置來到第3的還有拳擊劇情片「金牌拳手3」（Creed III），17至19日期間進帳約1540萬美元。初執導筒的麥可B喬丹（Michael B. Jordan）也在幕前擔任主角。

亞當崔佛（Adam Driver）主演的科幻驚悚片「65：恐怖行星」（65）排名第4，票房580萬美元。

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保羅路德（Paul Rudd）與伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）主演的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）則以410萬美元進帳排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「熊蓋毒」（Cocaine Bear），390萬美元；「耶穌革命」（Jesus Revolution），350萬美元；「棒球冠軍」（Champions），300萬美元；「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），190萬美元；「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），150萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1120320