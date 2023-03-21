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全道嬿「格殺福順」成殺手媽媽 揭角色命名趣事

2023/3/21 19:26（3/21 20:06 更新）
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坎城影后全道嬿主演全新韓國動作電影「格殺福順」，在片中她是藏著殺手身分的單親媽媽，在母親與殺手工作間拉扯。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
坎城影后全道嬿主演全新韓國動作電影「格殺福順」，在片中她是藏著殺手身分的單親媽媽，在母親與殺手工作間拉扯。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）坎城影后全道嬿主演的動作片「格殺福順」是藏著殺手身分的單親媽媽，在母職與殺手工作間拉扯，今天在韓國發布記者會上，更透露主角「福順」的名字，其實源自全道嬿的阿姨。

「格殺福順」描述全道嬿（又譯：全度妍）飾演的「福順」擁有雙重身分，表面看似平凡的單親媽媽，實為隸屬於MK娛樂公司的頂級殺手，手段高超無人能及，從未有過失敗的作品。身兼殺手與母職的「福順」，卻時常得在工作與女兒的關係上互相拉扯。

全片參與今年第73屆柏林影展特別展映單元，在柏林影展舉辦的世界首映會，1800張門票售罄、座無虛席，獲得熱烈迴響。

全道嬿與韓星鄭敬淏主演的愛情劇「浪漫速成班」3月初才剛播畢，最近又以電影「格殺福順」與觀眾見面。全道嬿在記者會上也忍不住直呼，沒想到這麼快上映，「大家還停留在『浪漫速成班』的好媽媽南行善的形象中，就要馬上轉換到福順上，但希望大家可以找到兩個單親媽媽角色間的變化」。

至於主角「福順」名字由來，導演邊聖鉉透露，是某天和全道嬿討論劇本時，全道嬿的阿姨突然來電，他看到名字後，覺得很符合角色的形象，就直接採用「福順」2字。事後全道嬿還與導演分享，阿姨得知此消息後覺得無比光榮，竟然能榮登電影主角的名字。

全片集結韓國實力派演員，包含薛景求（又譯：薛耿求）、金是兒、李絮、具教煥等，連韓國影帝黃晸珉都驚喜客串與「福順」對決的第一名日本人。

邊聖鉉提到，原本劇組想找真正的日本演員，但因COVID-19疫情，演員無法來到韓國，正當煩惱時，全道嬿突然想到黃晸珉很適合，他就抱持著試看看的心，傳簡訊給對方，黃晸珉竟在沒看到劇本下直接答應演出，讓他十分感謝也放心不少。

「格殺福順」將於31日在Netflix上線。（編輯：張雅淨）1120321

韓國動作電影「格殺福順」21日在首爾舉辦宣傳記者會，導演邊聖鉉（左起）與主要演員薛景求、李絮、全道嬿、金是兒及具教煥共同出席。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
韓國動作電影「格殺福順」21日在首爾舉辦宣傳記者會，導演邊聖鉉（左起）與主要演員薛景求、李絮、全道嬿、金是兒及具教煥共同出席。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
#全道嬿
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