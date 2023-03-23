捷克人權影展One World起跑 「九槍」獲邀參展

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捷克最具指標性的人權紀錄片影展One World22日正式起跑。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 112年3月23日

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（中央社記者林育立柏林23日專電）捷克最具指標性的人權紀錄片影展One World，今年將放映金馬獎最佳紀錄片「九槍」，策展人林木材也應邀擔任評審，為台灣和捷克的文化交流創下新頁。

由捷克非政府組織People in Need創立的One World，號稱是全世界規模最大的人權影展，每年將各國人權相關紀錄片引介到捷克和歐洲各城市巡迴放映。

今年第25屆影展主題是「安全的代價」，聚焦氣候變遷、能源危機、俄烏戰爭等議題。

探討移工議題、去年拿下金馬獎最佳紀錄片的「九槍」，獲選競賽單元「有權知道」（Right to Know），今天在布拉格舉行首映，導演蔡崇隆27日將參加映後座談。

此外，「台灣國際紀錄片影展」（TIDF）策展人、目前在國家電影及視聽文化中心任職的林木材也應邀擔任捷克競賽單元的評審。

影展還將放映六四運動流亡故事的「流亡者們」（The Exiles），這部片去年在日舞影展拿下評審團大獎，片中主角、當年的學生領袖吾爾開希將出席映後座談。

為推動台灣與中東歐地區的文化交流，駐捷克代表處今年正式成立文化組，與影展主辦單位建立合作關係，順利促成台灣影人參展，為台灣和捷克的文化交流創下新頁。

駐捷克代表柯良叡期盼，台灣與捷克在人權議題和紀錄片領域未來能有更深入的交流。（編輯：黃自強）1120323