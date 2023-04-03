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青峰相隔20年再獻唱 「是我的海」成電影最暖彩蛋

2023/4/3 16:00（4/3 16:16 更新）
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取材自20年前SARS封院事件的電影「疫起」，劇組3日正式公布主題曲就是歌手吳青峰2003年間有感SARS衝擊寫下的「是我的海」。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月3日
取材自20年前SARS封院事件的電影「疫起」，劇組3日正式公布主題曲就是歌手吳青峰2003年間有感SARS衝擊寫下的「是我的海」。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月3日
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）取材自20年前SARS封院事件的電影「疫起」，刻畫病毒來襲時人性的無奈。今天劇組公布主題曲就是歌手吳青峰2003年有感SARS衝擊寫下的「是我的海」，導演盼能撫摸每顆受傷的心。

「是我的海」是青峰在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間創作的歌曲，相隔20年，由金馬配樂大師盧律銘與知名音樂人羅恩妮重新編曲製作，搬上大銀幕成為電影「疫起」主題曲。

青峰今天透過劇組分享：「20年後，能有機會讓這首歌以全新編曲讓大家再次聆聽，並在『疫起』片尾完整呈現，別具意義，讓我也非常期待電影上映，親自進電影院感受電影融合歌曲的氛圍」。

全曲青峰的唱腔從一開始的無奈呢喃，到最後的崩潰嘶吼，呈現力挽狂瀾仍堅持到底的信念。電影最後一幕，也正是天漸亮的畫面，搭配著主題曲旋律，其實也是導演林君陽希望「是我的海」能帶領觀眾走出哀傷，迎向天明。

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林君陽形容：「在電影的最後，我想要帶給觀眾的不是被病毒吞噬的絕望，而是透過一首歌溫柔地撫摸一顆受傷的心，而我自然就想起這首歌，能有機會重新編曲『是我的海』將這首歌放入電影片尾，也是我想獻給每一位觀眾的彩蛋」。

林君陽說，他希望大家能有收起心中恐懼的勇氣，堅毅不屈的繼續向前，「就像男主角王柏傑與曾敬驊飾演的醫護人員，堅守崗位到最後一刻。」電影將於14日全台上映。（編輯：李亨山）1120403

#吳青峰
#林君陽
#是我的海
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