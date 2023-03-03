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護理師編劇打造疫起 靈感源自台灣真實封院事件

2023/3/3 18:01（3/3 19:01 更新）
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（中央社記者王心妤台北3日電）電影「疫起」從病毒籠罩的醫院看見人性掙扎與醫護辛苦，靈感源自台灣真實醫院封院事件，編劇劉存菡曾是護理師，她開心將醫護前輩歷程搬上大銀幕，也盼每個人都能更勇敢包容。

「疫起」以2003年的醫院封院事件為藍圖，刻劃人性衝突，並由王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如、張永正、謝盈萱等主演。導演林君陽今天透過電影公司表示，「疫起」靈感源自台灣發生過的真實事件，但不是想重新建構歷史，而是透過不同角度探討人性幽暗與光明。

演員王柏傑的角色原型源自於現實中大醫院的平凡小醫生，林君陽稱讚他將人性糾葛演得出色，甚至超越他過往的角色，「對於人性的自私與功利有著非常細膩的詮釋，精湛的演技超越自我。」

編劇劉存菡曾是護理師，她透過電影公司表示，「很高興能和導演合作將『疫起』搬上大銀幕，透過電影傳達前輩當年的奮戰經過及感謝他們的付出，也希望透過這個故事，不管以後還會遇到什麼考驗，讓我們能更勇敢更包容。」

「疫起」將於4月14日上映。（編輯：李亨山）1120303

#王柏傑
#劉存菡
#林君陽
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