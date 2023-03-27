不願親人被稱英雄 鍾瑶揭SARS逝世醫護家屬心聲

演員鍾瑶（圖）在迷你影集「和平歸來」披上白袍，在仔細研讀SARS時期歷史資料，甚至接觸當年醫護與其家屬後，鍾瑶發現家屬根本不喜歡自己過世的醫護親人被稱為「英雄」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日

（中央社記者葉冠吟台北27日電）適逢SARS疫情20週年，以電視劇「姊的時代」幹練形象深植人心的演員鍾瑶，在迷你影集「和平歸來」披上白袍重現台灣近代史，她吐露已故醫護家屬心聲，不願親人被當成英雄。

鍾瑶日前接受中央社記者專訪透露，她最初差點婉拒「和平歸來」戲約，但再認真重看一遍劇本後，被宛如刻畫台灣歷史的故事打動，還有機會與大批從未合作過的實力派演員，如金馬影帝陳以文、北影女配百白搭戲，讓她最終點頭。

關於20年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，鍾瑶坦言當年還只是中學生，僅依稀記得電視閃過的新聞畫面與班上團購耳溫槍，在網路不盛行的年代，震撼力度不比現今的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「現在手機一打開，每天都有資訊告訴你，彷彿世界最遙遠的事情都跟你很近」。

但在研讀SARS時期歷史資料，甚至接觸當年醫護與其家屬後，鍾瑶看見許多鮮少在媒體曝光的一面。讓她特別難忘的，是因照顧病人逝世的醫護人員的家屬說，最討厭外界稱他們的親人是英雄，「我的家人不是自願站在前線，他們是被迫的」，就如同劇裡台詞般「你們長官眼裡看到的數字，一條人命，卻是我的全世界」。

鍾瑶提到，還有護理師被在廁所輕生的病人屍體嚇壞，智力退化到只有7歲，封院期間得靠每天打鎮定劑維持狀態，儘管現在仍活著，生活卻再也無法自理；更有準備結婚的醫師因封院染疫，插管躺在急診室裡嚥下最後一口氣，無法陪未婚妻走完下輩子。

「聽了這些故事，我怎麼可能還進不了角色？」鍾瑶說，即便她沒刻意準備，但一走進醫院，那些故事帶來的憤慨、悲傷、痛苦，就能讓她瞬間成為角色「陳郁美」。

「郁美是結合多位醫師故事綜合體的架空角色，象徵醫師的純粹價值。」只是在鍾瑶眼裡，這名視病如親、面對SARS封院堅守崗位的內科住院醫師，原本被刻畫得似乎過於完美，「再怎麼有醫德，也不可能沒有缺點，身旁同事過世時會害怕，而且她也要結婚了，有老媽媽要照顧」。

因此和劇組、導演討論過後，她在「陳郁美」身上刻意放進一些「鍾瑶」元素、多一些人性，「她還是會貪生怕死、有企圖心，身為那個年代的女醫師，渴望升遷、獲得更好的位子就得更努力。我覺得，她不完全是為正義感而留在醫院裡，但看著身邊的病患一個一個離去，確實燃起她更想救人的心。」

當然拍攝期也不總是那麼沉重，還是有趣味花絮，鍾瑶笑說，劇組雖幸運借到2層彰化秀傳醫院將翻修樓層做使用，但大廳群戲還是得在正門口進行。由於正值COVID-19疫情，劇裡劇外所有人都得戴口罩，竟有真的病患在現場圍觀、還被拍入鏡，「結果太自然，導演就讓它（鏡頭）過了」。

「和平歸來」每週六晚上8時在公視首播。（編輯：張雅淨）1120327

演員鍾瑶透露，自己原本差點婉拒迷你影集「和平歸來」劇組邀約，但再認真重看一遍劇本後，被宛如刻畫台灣歷史的故事打動，最終點頭參與。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日