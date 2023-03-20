小劉醫師現身「和平歸來」 獲讚醫療劇專業戶

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）以2003年台灣SARS疫情為背景的影集「和平歸來」上週開播，曾在「村裡來了個暴走女外科」現身的「小劉醫師」劉宗瑀再次驚喜客串，臨場反應極佳，被劇組大讚快變「醫療劇專業戶」。

影集「國際橋牌社」外傳「和平歸來」第一集首播，最高每分鐘收視1.05，收視總觸達人數超過54萬人。最高收視點落在片尾，當年留守在台北和平醫院封院現場的醫師何松融接受訪談，現身吐露面對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情處境，他也在劇中客串演出私立醫院院長。

另外，參與劇組製作的醫界人士，還有外科醫師「小劉醫師」劉宗瑀。去年她的著作「村裡來了個暴走女外科」，被翻拍成同名醫療職人劇，獲得不少好評，這回她除了擔任劇組醫療顧問，還客串演出內科醫師一角，在鏡頭前教飾演菜鳥醫師的黃新皓縫合技術。

有趣的是，在拍攝過程時劉宗瑀台詞講完後，卻遲遲等不到導演喊卡，幸好她臨場反應快速，拿出以往教學經驗主動補充，讓片段自然呈現，也獲得工作人員大力稱讚：「小劉醫師快變台灣醫療劇的專業戶。」

而金馬獎女配角得主張詩盈飾演的關鍵要角、台北市衛生局長「許書華」將在第2集登場，她把角色強大氣場詮釋得唯妙唯肖，許多觀眾看到片花時就已相當期待。

在日前劇組舉辦的線上映後QA活動，有熱情粉絲要求張詩盈重現對下屬咄咄逼人場景，並詢問：「妳可以現場罵我嗎？」讓她哭笑不得，但也如願送對方一句角色口頭禪「腦子呢？」全場笑聲不斷。

張詩盈坦言，當初接到角色時，花了許多時間研究她的出身、學經歷背景，並思考這個人物的可能性。她指出，考量角色當時身處的時空背景，由於從政者幾乎都是男性，造就衛生局長在做任何決策時只能一路向前，不能輕易示弱、修正。

張詩盈還爆料接到第一版劇本時，角色被形塑得更令人討厭，「但導演可能良心發現，之後又加了一場戲，讓角色能有被理解的機會」，強烈呼籲觀眾：「一定要繼續看下去。」

「和平歸來」每週六晚上8時在公視首播，公視影音平台「公視+」限時7天線上免費收看。（編輯：張雅淨）1120320