北流邀音樂人與觀眾近距離接觸 金智娟憶錄影糗事

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（中央社記者王心妤台北23日電）台北流行音樂中心推新企劃「來一杯音樂釀的酒」，首場邀北流董事長黃韻玲和歌手金智娟及李明依對談，金智娟分享首次參與節目錄影時，曾被主持人張小燕笑指腮紅紅到像猴子屁股。

身兼主持人的李明依表示，3人常說好一起做某些事，像是一起製作音樂劇、舞台劇或是兒童音樂，「但我們小孩都20幾歲了，卻沒有一件成，今天晚上對談是我們唯一成行的第一件事。」逗笑現場觀眾。

金智娟分享，當年第一次參加綜藝節目錄影，妝容甚至曾被節目主持人張小燕吐槽：「妳這腮紅像猴子屁股，太紅了。」讓她至今仍印象深刻。

黃韻玲剛出道就有「音樂精靈」的封號，她笑說，第一張專輯是短髮，是因為當時頭髮被燙壞了，「為了新專輯做造型嘗試燙頭髮，結果第3天發現為什麼我的頭髮風吹不動，才發現整顆頭都燙壞了，最後決定一口氣全部剪掉。」

現場開放觀眾提問，3人也分享對華語音樂的想法。李明依打趣表示，這場門票很超值，「可以喝酒聽八卦，還能聽到專業的錄音小常識，大家真的賺到了。」

台北流行音樂中心表示，未來將持續推動「來一杯音樂釀的酒」企劃，也會邀請不同領域的音樂人針對不同主題對談。（編輯：張雅淨）1130123