朱頭皮挑戰兒童情境喜劇 扮雜貨店老闆陪伴孩子

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）「搖滾頑童」朱頭皮為全新兒童情境喜劇「什麼都沒有雜貨店」化身靈魂人物雜貨店老闆，為孩子帶來滿滿笑聲，他也分享童年裡的雜貨店比便利商店還厲害。

「什麼都沒有雜貨店」改編自作家王宇清同名作品，描述在大人不在身邊的假期裡，搬到鄉下的台北小孩小傑，在阿公旺伯經營的老派雜貨店結識同齡孩子阿樂、姊妹檔大可與小可開啟一連串認識不同生活環境和價值的驚奇大冒險。

除了朱頭皮外，全劇兒童主角由網路人氣歌手胖球和親妹妹斯拉、童星謝以樂、鄒暟澐擔綱，由擅長兒少戲劇題材的導演李權洋執導，「台劇女神」曾莞婷則受劇本吸引，客串演出將孩子託養在雜貨店的單親媽媽。

談及鄉下雜貨店老闆一角，朱頭皮表示，以前雜貨店比現在便利商店還厲害，什麼都買得到，「小時候過年去台南找阿公，那時林強『向前走』新專輯推出，隔壁雜貨店馬上就能買來聽，連江蕙的唱片都有。老闆跟左鄰右舍都很熟，鄰居要什麼新貨在雜貨店裡唾手可得。」

身為父親的朱頭皮，在拍攝現場與孩子們相處非常有一套，常逗得小演員們大笑。但他謙虛表示：「現場每一位小朋友的演戲經驗都比我還多，連電影戲劇拍攝的專有名詞都比我還要懂，反而是孩子跟我培養默契，禮讓我非常多，對每一位孩子感到非常感謝。」

導演李權洋也想藉由影集傳達，陪伴不一定只來自爸媽或手足，「在孤獨成長的路上，有時候一些陌生但非常有善意的人會在生命某個時刻接住我們，改變我們人生的走向，這是原著的主軸，也是我們改編為戲劇時，努力想抓住的概念。」目前全劇已殺青，預計今年下半年上檔。（編輯：謝雅竹）1130202