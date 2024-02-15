「青春18x2」平溪拍天燈 日星黑木華許願到台灣玩

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（中央社記者王心妤台北15日電）台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」中，主演許光漢和日本女星清原果耶有在台灣平溪放天燈的戲。而女星黑木華劇中也有放天燈，因難忘放天燈畫面，讓她也想到台灣看看。

「青春18x2 通往有你的旅程」導演藤井道人今天透過電影公司表示，許光漢片中看到第一次看到清原果耶愣住的反應，是希望表現出他看見心儀對象卻不知道該怎麼辦的清純反應，另一場兩人搭火車戴同一副耳機聽歌的戲，許光漢緊張地把兩邊耳機都交給對方，也是想表現出角色害羞的一面，藤井道人也笑說，看著青春又甜蜜的主角們，「好想談這樣的戀愛啊！」

許光漢和清原果耶也到平溪拍攝放天燈的戲，2人寫了數十顆天燈，劇組也意外發現清原果耶的毛筆字非常美，她分享：「因為以前演了一些需要很會寫書法的角色，所以算是有學過。」

許光漢片中也跟黑木華在日本放了天燈，黑木華分享，這是印象最深刻的戲，「放天燈的場面真的好美，讓我燃起好想實際去台灣看看的念頭。」

「青春18x2通往有你的旅程」將於3月14日全台上映。（編輯：陳政偉）1130215