曾敬驊朱軒洋前進矯正學校 當隊輔與飛行少年互動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）曾敬驊、朱軒洋主持的實境節目「二呆流浪記」前往新竹矯正學校，兩人擔任更生少年關懷協會舉辦的營隊隊輔，與少年們互動玩遊戲、回覆學習單，更讓曾敬驊自誇適合當輔導老師。

這次營隊活動是藉由體驗教育活動與「飛行少年」們建立良好互動及服務關係，增加少年回歸社會後的適應力，地點更是首次進入到矯正學校「誠正中學」。實際與少年們接觸後，讓原本很緊張的曾敬驊大為改觀。

曾敬驊分享：「一開始會擔心他們會不會很難相處，或情緒很容易爆掉，對彼此有一些爭執。結果都是自己把這些問題想得太嚴重了，把他們想得太難相處，但其實完全沒有。」

營隊活動對於曾敬驊和朱軒洋都是初體驗，他們也積極參與行前訓練課程，練習各種破冰團康遊戲，包括比手畫腳、蘿蔔蹲等，過程中學到這些遊戲的意義。

朱軒洋說：「你知道這些遊戲都是服務給少年們，目標很明確。很多遊戲都是結束後會提醒我們，要讓他們不要有競爭的心態，應該是要跟自己去比。」

曾敬驊也收穫滿滿表示：「我覺得他們這一整套的設計，除了讓彼此更熟悉外，也讓他們更了解自己的強項與特質分別是什麼，每一個遊戲都有想要鼓勵的感覺，給他們更多力量或自信。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

團隊還為營隊活動設計一款學習單，透過文字讓少年與隊輔能更加認識彼此、建立關係。朱軒洋坦言他對每名少年都很好奇，很想認識他們，但在回覆學習單卻一直卡關，不知道該寫什麼；曾敬驊則回覆得頗有心得，邊寫邊笑說：「我覺得我好適合當輔導老師，都會給正能量！」

「二呆流浪記之完全大人手冊」每週日晚上9時在公視首播，晚上10時上架公視+、Netflix、八大綜合台播出。（編輯：陳政偉）1130217