荷蘭視角看待鄭成功 「褔爾摩沙之王」重新詮釋歷史

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（中央社記者葉冠吟台北23電）以荷蘭人角度來看鄭成功是什麼樣的面貌，荷蘭作家貝喬思著作「福爾摩沙之王」就是本以「國姓爺」為主人翁的歷史小說，今天她在台北書展分享創作理念，也用不同視角重新詮釋這段歷史。

貝喬思（Joyce Bergvelt）曾在日本、英國、北京等地生活，也曾在台灣學習中文。2015年出版的「福爾摩沙之王」，2023年在台灣出版繁體中文版，以難得的荷蘭視角描繪熱蘭遮城之戰，生動還原17世紀生活於福爾摩沙島上的各族群。

今天「斯卡羅」導演曹瑞原、台荷混血導演維德斯泰騰（Mike Veldstra）與電影「叱吒風雲」製片江秉承也參與和貝喬斯的對談，文化部長史哲也到場聆聽。

貝喬思表示，許多荷蘭人不太了解荷蘭曾殖民台灣的歷史，在歷史書被省略，在教科書也僅有一行字。她認為，或許是當年強盛的荷蘭東印度公司（VOC）不願承認敗給所謂的「海盜之子」鄭成功，視其為羞恥的事。

在創作小說過程，貝喬思搜集大量史料，採荷蘭殖民者與鄭成功兩種視角並行，她認為沒有所謂善惡好壞，只是觀點不同。

全作納入許多真實存在的角色，例如鄭成功的日本母親田川松、不願勸降荷蘭人遭鄭成功殺害的荷蘭傳教師亨布魯克（Antonius Hambroek），以及荷蘭時期統治台灣最後一任長官，卻是瑞典籍的揆一（Frederick Coyett）等，豐富了許多被歷史忽略的一隅。

她笑說，人物故事豐富到得忍痛取捨，甚至最終刪減了120頁篇幅。

至於真實與虛構創作間拿捏，貝喬思認為是85分真實、15分想像，歷史記錄史料確實有缺口，必須透過想象力去發揮，例如當時荷蘭總督妻子過世的真實原因眾說紛紜，她只能像偵探般用所有史料試圖解謎，也期待藉由小說撰寫，讓世界各地讀者對這些鮮為人知的歷史感興趣，進而深入閱讀。

執導以1867年「羅妹號事件」為背景的影集「斯卡羅」導演曹瑞原承認，影視創作者沒有那麼大的能力完全還原真正的歷史，希望能做到引起大家的注意與討論。

曹瑞原認為，台灣土地就像是母親，當初拍「斯卡羅」即是期盼能把母親模糊的面容拼湊出來，他很期待「褔爾摩沙之王」被影像化，讓這塊寶島拼圖越來越完整。（編輯：龍柏安）1130223