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首頁 / 文化

台南400年文學特展 鄭經親筆書信將來台展出

2024/2/15 16:33
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（中央社記者邱祖胤台北15日電）鄭成功趕走荷蘭人、在台建立政權，但荷蘭人卻仍對台灣虎視眈眈，一度要與清朝聯手，透過鄭經的外交手腕力保「東寧王朝」，相關書信今年將從荷蘭來台展出。

國立台灣文學館今天舉行媒體餐敘，館長林巾力致詞表示，台文館今年6月將舉辦「台南400年：千層台南．文學400特展」，其中就包括鄭經1664年的親筆書信手稿，台文館去年已和荷蘭萊頓大學圖書館簽署MOU，也促成這項重量級文物首次來台展出。

這封書信的內容主要是鄭經寫給荷蘭「出海王」的書信，因鄭氏雖在台建立政權，但荷蘭人仍持續騷擾台灣，甚至一度想與清朝合作結盟併吞台灣，於是才有鄭經的這封書信。

台文館研究組組長林佩蓉表示，當時台灣出現很大危機，鄭經看到這樣的局勢，於是恩威並用，一方面送禮，一方面也語帶威脅「難道你們想輸第二次」。

台文館表示，「台南400年：千層台南‧文學400特展」以台南文學400年為關鍵字，錨定1624年台南與世界相遇的起點，帶領民眾進行一場從古到今的時空旅行，展覽強調台灣文學在族群、語言、人權議題上的主體性及能動性，同時呈現文學作品在社會、國家變動語境裡的衝突、角力及協商軌跡。

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此外台文館也將在5月舉辦「祝福台南」特展，邀請全球文化藝術人士寫信給台南，透過書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻等不同方式呈現，祝福「台南400年」。

受邀文學家包括李敏勇、白先勇、許悔之、林文義、席慕蓉、陳耀昌、孫大川、李昂，以及藝術家鄭善禧、廖修平、陳景容、霍剛、江賢二、吳炫三等人；國際方面則有1988年漢城奧運會吉祥物設計師金炫、2020東京奧運會標誌設計師野老朝雄、東京森美術館館長南條史生等人。（編輯：龍柏安）1130215

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