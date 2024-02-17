台南建城400年 延平郡王祠虎爺開光安座

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（中央社記者張榮祥台南17日電）2024台南建城400年，主祀鄭成功的延平郡王祠雕塑1尊虎爺，經過半年的金身開斧、入神安寶，這尊虎爺今天開光安座，也讓「虎爺信仰」更深植民間。

台南市中西區延平郡王祠今天舉行「開山聖王駕前虎爺將軍開光安座儀式」，流程嚴謹講究，從揭幕的謝魯班、清壇、結界等科儀，到道長誦經演法、安置爐寶，再進行儀典主官、台南市政府文化局長謝仕淵為虎爺開光、啟靈，最後奉請虎爺入龕安座、安爐。

延平郡王祠虎爺金身由台南知名工藝師劉進文製作，造型為五彩體色的招財朝天，一般宮廟罕見；虎爺神龕也大有來頭，由金佛軒工藝師陳進祥製作，造型發想於延平郡王祠外大門軒亭，龕頂用歇山式，頂上脊獸精巧細緻，交相融合，獨具特色。

謝仕淵表示，「虎爺」是民間廣為人知的神祇，形象勇猛威嚴又不失活潑俏皮，十分討喜，坊間也流傳相當多溫馨感人事蹟，堪稱神界「萌」代表，擁有無數人氣與粉絲。

謝仕淵說，台南廟宇文化內涵豐富，開山王廟從甘輝、萬禮2尊神將到虎爺將軍金身、神龕的完成，不僅是宗教民俗事務單純實踐，也展現府城傳統工藝特色和創新發展。

甘輝、萬禮2將及虎爺將軍的安奉，是開山王廟一個重要里程碑，但因諸多歷史原因與脈絡，促使延平郡王祠和六合境開山王廟共處，場館和科儀分由不同單位執掌。

台南市副市長葉澤山等人去年8月在延平郡王祠為鄭成功麾下甘輝、萬禮2將神像開光點眼，也為虎爺金身開斧，同年11月，虎爺金身入神安寶，以珍珠、瑪瑙、金、銀、銅、命書等物，讓刻好神明有生命力及神氣。

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在台南虎爺信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞的神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺能治療小孩子的腮腺炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，中西區興濟宮虎爺則是著名的炸雞愛好者，廟方每年都會以炸雞祭拜。（編輯：謝雅竹）1130217