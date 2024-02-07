建城400年 4支動畫短片上線描繪台南故事

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南建城400年，市府文化局製作「台南400」系列4支動畫短片已上線，不僅提供各級學校課程運用，也希望不分年齡及族群認識人群、土地交織、攜手共造的台南故事。

台南市立博物館今天發布新聞稿指出，「台南400」系列動畫短片由4個主題組成，分別是「啟程．台南400」、「神秘數字1624」、「族群織錦」及「土地的轉奏」。

揭開序幕的「啟程．台南400」，透過400年前荷蘭人繪製海圖，回望過去、展開台南發展、族群互動及地貌變遷探索。「神秘數字1624」標示出台南發展重要節點，從進入世界貿易體系、城市規劃到文字紀錄出現，譜寫出台南歷史新篇章。

「族群織錦」刻劃族群間衝突與交流，在這片土地上各族群互動來往，碰撞出許多花火，直至今天仍持續進行。「土地的轉奏」以地貌變化帶出人們與土地互動過程，是順應自然而遷移，或進行治理規劃，人們種種行動在這片土地匯聚，形塑今日台南。

市府文化局長謝仕淵表示，動畫以輕鬆敘事、活潑視覺呈現，顛覆過去孩童學習歷史複雜及艱深感受，也讓人藉由動畫作為認識「台南400」的起點，引發探索城市動機，回顧過去及展望未來，也留下未來台南城市新風貌。

「台南400」系列動畫短片，昨天已在「台南400」官網、YouTube頻道等平台上線。（編輯：黃世雅）1130207