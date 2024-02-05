台南隆田文資園區鐵道展 加碼推搭火車看展摸彩
2024/2/5 12:06
（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市隆田Cha Cha文資園區1日起舉辦鐵道藝術暨文物展，開展至今吸引大批遊客與鐵道迷朝聖，園區將於農曆年假期推出「坐火車抽火車模型」活動，有機會抽中精美台鐵火車模型。
台南市文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，隆田Cha Cha文資教育園區鄰近台鐵隆田車站，更是「4種產業鐵路運輸遺跡」轉變的文化園區，包含「台鐵」、「鹽鐵」、「糖鐵」，以及日治時期為運送建造烏山頭水庫重機械的「水鐵」。
謝仕淵指出，園區「四鐵共構」歷史脈絡與鐵道藝術展相互契合，以多元展示豐富民眾對鐵道藝術的想像，包括鐵道模型、火車畫作、鐵道文物，甚至還特別商借模擬站長調度火車的遊戲機，讓親子客群與鐵道迷一飽眼福。
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他說，園區順應低碳永續鐵道旅行趨勢，邀民眾搭火車前往觀賞鐵道藝術暨文物展，園區咖啡廳也提供電動機車租借服務，是全新文化觀光旅行體驗。
台南市文化資產管理處提供資料指出，園區另將於春節假期推出「坐火車抽火車模型」活動，遊客在10日至14日營業時間入場，並出示火車票或乘車證明，就有機會抽中精美台鐵火車模型。園區在春節期間並推出一系列火車DIY體驗與表演，邀民眾感受鐵道文化魅力。（編輯：張雅淨）1130205
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