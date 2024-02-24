台劇華麗計程車行熱播 取材嘉義場景引發話題

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）台劇「華麗計程車」首播1、2集，收視佳，劇情改編自嘉義市在地作家陳俊文著作，劇中取材嘉義火車站、噴水池圓環、百年東市場等場景，引發話題，讓嘉義劇迷備感親切。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，這部戲劇的劇情圍繞在嘉義最早的車行「華麗計程車行」，以小人物觀點帶出一家人的人生際遇，劇集於每週日晚上在華視播映。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬介紹，「華麗計程車行」劇集以日治時期台灣知名畫家陳澄波的畫作作為開場，帶出嘉義木業發展興盛年代。劇中取景於緊鄰阿里山林鐵軌道旁的國華里杏福檜樂福利協會巷弄長照站，車行運將在此有不少溫馨逗趣互動，讓劇迷留下深刻印象。

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張婉芬指出，劇中如實呈現嘉義市這座小城的地景魅力，不少畫面取景自在地人私房景點，如吸睛的炮仗花牆正位於嘉義農試所外牆；劇中運將經常去的雜貨店，充滿懷舊氣息，彷彿回到1970年代，這家雜貨店並非搭景，而是真實存在於嘉義火車站的後站。

協助劇組拍攝、出借杏福檜樂福利協會巷弄長照站的國華里長葉勝利表示，劇集籌拍過程，透過原小說作者陳俊文的介紹，讓劇組看見這棟超過60年歷史、由檜木建成的老屋；拍攝期間，劇組以搭景重現這棟老屋質樸、溫暖的氣息，隨著劇集熱播，原先只有長輩共餐的據點，也成為熱門打卡景點。（編輯：謝雅竹）1130224