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許光漢「青春18x2」憂日文不好 拍攝時像打魔王

2024/3/8 18:48（3/8 19:22 更新）
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演員李冠毅（左起）、陳姸霏、許光漢、曾少宗演出電影「青春18x2 通往有你的旅程」，8日合體受訪分享拍攝趣事。許光漢說，這次要和日本演員對戲不可能沒有壓力，最大壓力就是需要講日文。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月8日
演員李冠毅（左起）、陳姸霏、許光漢、曾少宗演出電影「青春18x2 通往有你的旅程」，8日合體受訪分享拍攝趣事。許光漢說，這次要和日本演員對戲不可能沒有壓力，最大壓力就是需要講日文。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月8日
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（中央社記者王心妤台北8日電）台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」由許光漢和清原果耶主演，許光漢今天表示，這次赴日拍攝1個月最大壓力源自於講日文，希望能更好的表達，拍攝期間有打魔王的感受。

「青春18x2 通往有你的旅程」演員許光漢、李冠毅、陳姸霏、曾少宗今天接受訪問分享拍攝心得。許光漢片中除了跟清原果耶有大量對手戲，也要跟日本影后黑木瞳、男星道枝駿佑、「孤獨的美食家」松重豐等人對戲。

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部

許光漢表示，這次要和日本演員對戲不可能沒有壓力，最大壓力就是需要講日文，不希望表達得不流利而影響其他演員發揮。他透露，有被道枝駿佑誇講日文說得好。一旁受訪的曾少宗日文功底深厚，也稱讚許光漢的日文說得好。

對於跟黑木瞳的合作，許光漢表示，黑木瞳曾想試著用翻譯軟體來聊天，可惜拍攝地沒有網路，只能放棄。許光漢也分享，跟清原果耶在台南拍攝時，也有趁空推薦她吃在地小吃「白糖粿」，清原果耶偏好台式蛋餅。

許光漢和清原果耶片中大談純情戀，被問到戀愛經驗。他害羞表示，談戀愛的方式，像是騎車或是看電影偷牽手，跟大家一樣都嘗試過，追求心儀對象時則喜歡慢慢靠近對方，並讓對方知道自己的好感。

「青春18x2 通往有你的旅程」將於14日全台上映。（編輯：陳政偉）1130308

電影「青春18x2 通往有你的旅程」在台南武聖夜市取景，演員許光漢（前）騎車載著清原果耶（後）經過夜市，導演藤井道人在拍攝前還親自搭乘摩托車了解動線，更徵求現場攤商、路人一同加入拍攝。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月6日
電影「青春18x2 通往有你的旅程」在台南武聖夜市取景，演員許光漢（前）騎車載著清原果耶（後）經過夜市，導演藤井道人在拍攝前還親自搭乘摩托車了解動線，更徵求現場攤商、路人一同加入拍攝。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月6日
台日合製電影「青春18x2通往有你的旅程」25日釋出預告並公開華麗卡司，台灣男演員許光漢（左）與日本女演員清原果耶（右）一同拍攝；許光漢表示，都會趁拍攝空擋練習日文台詞，清原果耶都會為他打氣。（翻滾吧男孩提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
台日合製電影「青春18x2通往有你的旅程」25日釋出預告並公開華麗卡司，台灣男演員許光漢（左）與日本女演員清原果耶（右）一同拍攝；許光漢表示，都會趁拍攝空擋練習日文台詞，清原果耶都會為他打氣。（翻滾吧男孩提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」公開華麗卡司，日本影后黑木瞳驚喜演出。（翻滾吧男孩提供） 中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」公開華麗卡司，日本影后黑木瞳驚喜演出。（翻滾吧男孩提供） 中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
#許光漢
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