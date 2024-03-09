編舞家丈夫傳外遇 娜塔莉波曼結束11年婚姻

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）消息人士今天告訴法新社，奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）已與法國籍編舞家丈夫班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）分道揚鑣，結束11年婚姻關係。

率先報導此事的「時人雜誌」（People）說，42歲的心理驚悚片「黑天鵝」（Black Swan）女星娜塔莉波曼去年7月訴請離婚。

親近女方的消息人士向法新社證實，離婚手續上個月在法國辦妥。

去年5月媒體報導，班傑明米爾派德在外鬧出婚外情，但夫妻兩人冷處理，從未公開回應相關傳言。

擁有美國與以色列公民身分的娜塔莉波曼是好萊塢當紅女星之一。

娜塔莉波曼以童星身分在法國大導演盧貝松（Luc Besson）的電影「終極追殺令」（Leon: The Professional）初試啼聲，後來陸續在多部賣座強片中挑大梁，包括「星際大戰」（Star Wars）和「漫威」（Marvel）系列電影，此外也參與藝術片演出。

娜塔莉波曼2009年在「黑天鵝」片場與班傑明米爾派德因戲結緣，她後來憑藉在片中的精湛演技，拿下奧斯卡最佳女主角獎。班傑明米爾派德在片中也有演出，同樣飾演編舞家角色。

兩人2012年在美國加州結婚，育有12歲的兒子阿雷夫（Aleph）和7歲女兒阿瑪利亞（Amalia）。

娜塔莉波曼的公關今天並未立即回應法新社的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130309