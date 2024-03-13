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賀瓏跨界廣播主持 夜夜秀後想暫時不理政治

2024/3/13 12:38（3/13 13:06 更新）
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喜劇演員賀瓏（左）走出脫口秀舞台，應媒體人趙少康（右）邀請跨界在中廣開新節目「瓏賀哩共」。（中廣提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月13日
喜劇演員賀瓏（左）走出脫口秀舞台，應媒體人趙少康（右）邀請跨界在中廣開新節目「瓏賀哩共」。（中廣提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月13日
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）喜劇演員賀瓏走出脫口秀舞台，應媒體人趙少康邀請跨界在中廣主持節目「瓏賀哩共」訪問各種來賓，賀瓏也不忘自嘲最近顏色偏黑，並透露想「稍稍不理政治一下好了」。

賀瓏和趙少康因脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」結下情誼，趙少康還曾幽默喊出：「賀瓏就是我的老大。」不過今天換賀瓏打趣要叫對方「老大」，甚至還喊「老公」，因為趙少康是「聖誕老公公」送給他很大的禮物。

先前賀瓏曾開玩笑說自己是「戰鬥藍」，有媒體好奇賀瓏的政治色彩，他則自嘲澄清：「我應該不是戰鬥藍，我最近顏色偏黑，不是黑色我都欣然接受。」至於會不會擔心節目再被「炎上」，賀瓏認為受訪者都鎖定在演藝圈，應該能降低風險，而且如同節目名稱，話應該都是給來賓說。

賀瓏也期待藉由中廣的平台接觸到比新媒體更多的來賓，「夜夜秀碰了太多政治了，這次稍稍不要理政治一下，拓展音樂或戲劇圈也好。」他並透露已有邀約嘻哈歌手美麗本人、葛仲珊、黃明志等參與，也不排除未來邀在中廣認識的朋友去夜夜秀舞台同樂。

另外，同公司的脫口秀主持人博恩是否有機會上節目，賀瓏表示有可能，但機率很低，兩人太常合體應該對觀眾吸引力不大。

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被問及經歷「賀瓏夜夜秀」炎上事件後，是否會對政治議題有陰影，賀瓏承認心情曾一度低落，但不會有陰影，這件事情跟政治相關性很低，之後做不做政治，不是「選題」而是「時節」問題，若第2季開播適逢大選，他們才要考慮要不要為流量做政治，並透露雖承諾觀眾繼續做「賀瓏夜夜秀」第2季，時間暫時還沒定案。

趙少康也鼓勵賀瓏不要怕被炎上，做媒體最怕沒人理，不管是讚美或責罵，只要會聽、會看、會留言都是好事，期待藉由賀瓏吸引年輕觀眾，提高中廣收聽率、拉抬網路收視率。「瓏賀哩共」將於17日起每週日晚上8時在中廣流行網首播，每週一下午5時在中廣YouTube、Podcast上架。（編輯：龍柏安）1130313

#中廣
#趙少康
#賀瓏
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