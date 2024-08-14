浪花男子亞巡第一唱在小巨蛋 想體驗最道地台灣

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（中央社記者王心妤台北14日電）日本男團浪花男子昨晚結束在橫濱巨蛋的8場演唱會，共吸引12萬人參與。他們同時宣布年底將舉辦首次亞洲巡迴演唱會，首站就前進台北，於11月30日、12月1日在台北小巨蛋開唱。

浪花男子由大橋和也、藤原丈一郎、西畑大吾、大西流星、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜組成，他們的出道曲「初心LOVE」在YouTube擁有破億觀看次數，最新專輯「+Alpha」首週賣破35.7萬張，也3度奪下日本Oricon公信榜專輯榜冠軍。

除了在唱片上獲得好成績，團員道枝駿佑跟目黑蓮共演的BL劇「被擦掉的初戀」、新版「金田一少年事件簿」以及台日合製電影「青春18×2 通往有你的旅程」等，在海內外都有高討論度。

主辦單位表示，對於即將來台演出，團員們都非常期待，曾來台灣旅行的大西流星表示，對台北的印象就是吃不完的美食，而且看到浪花男子的作品陳列在店內架上，都覺得很不可思議。

今年已來台3次的藤原丈一郎自封「台北擔當」，期待帶其他成員吃小籠包、逛夜市，要體驗最道地的台灣，同時也喊話，「首次亞洲巡演終於夢想成真，我們迫不及待想要見到世界各地的Nani-Fam（粉絲名），共同創造永恆的回憶了。」

浪花男子將於11月30日、12月1日在台北小巨蛋舉辦「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'」演唱會，詳細售票資訊將陸續公布。（編輯：張雅淨）1130814