泰勒絲倫敦開唱 恐攻威脅取消3場演出後首登台

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在一週前因為奧地利當局發現一起自殺攻擊陰謀而取消維也納3場演唱會，她今天回歸舞台，在倫敦5場門票售罄的演唱會展開首場演出。

泰勒絲繼6月在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）的3晚演出後重返舊地，倫敦是她破紀錄的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）歐洲場次最終站。

法新社報導，兩個多星期前，英格蘭西北部發生一名男子持刀闖入兒童舞蹈班的攻擊事件，導致3名女童喪生，當時現場正舉辦以泰勒絲為主題的活動。

現年34歲的泰勒絲今天在溫布利球場登台演唱她的熱門歌曲22時，身穿印有「此刻發生了很多事」（a lot going on at the moment）字樣的T恤，被解讀是指奧地利和英國發生的事件。

奧地利逮捕3名疑似激進組織「伊斯蘭國」（IS）支持者，他們打算利用爆裂物和刀具對泰勒絲演唱會發動攻擊。

倫敦警方表示，「沒有跡象顯示」維也納的事件與泰勒絲的倫敦演唱會有任何關係，但他們持續「與場館維安團隊和其他合作夥伴密切合作，確保適當的安全和治安計畫就緒」。

23歲學生麥克阿瑟（Brodie MacArthur）告訴法新社：「在維也納事件後，很高興聽到他們加強了維安措施。大家內心深處還是會擔心，但這裡有很多人確保一切平安。」

泰勒絲曾在英國持刀攻擊事件後表示她「十分震驚」，「完全不知道如何向這些受害的家庭表達慰問」。英國廣播公司（BBC）今天報導說，她已私下與家屬聯繫。她的粉絲也同時為受害者發起募款活動。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130816