泰勒絲成功買回專輯母帶直呼美夢成真 6年版權爭議落幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前表示，她已成功買回自己過去所有音樂作品的母帶版權，結束與唱片業高層長達6年的版權爭議。

法新社報導，泰勒絲買回自己生涯前6張專輯的母帶版權，結束她與美國知名音樂經紀人布勞恩（Scooter Braun）多年來因為音樂版權而起的糾紛。為奪回版權，泰勒絲甚至不惜重新錄製部分專輯。

泰勒絲在她的網站寫道：「我曾創作過的所有音樂…現在都屬於我了。」她在寫給忠實粉絲的信中還說：「說這是我最大的夢想成真，其實都還相當保守。」

泰勒絲說：「我親愛的粉絲們，你們知道一直以來這對我而言有多麼重要，重要到讓我很龜毛地重錄其中4張專輯，並以泰勒絲全新版（Taylor's Version）為名發行。」

泰勒絲表示，她從洛杉磯投資公司Shamrock Capital手中買回自己生涯前6張專輯的母帶版權，但未透露具體金額。

布勞恩名下公司2019年收購泰勒絲前東家大機器唱片（Big Machine Label），泰勒絲最早6張專輯的母帶版權也隨之易主，布勞恩之後又將泰勒絲的專輯母帶出售給私募股權公司Shamrock Capital。

憤怒不已的泰勒絲2019年說：「我只是認為，藝人應該擁有自己的作品。」

在泰勒絲發動版權爭奪戰之前，王子（Prince）、喬治麥可（George Michael）、Jay-Z和肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）等藝人也曾為母帶版權而戰，但沒有人像她一樣，選擇全面重新錄製作品。

透過 Google News 追蹤中央社

泰勒絲去年底完成了歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），共149場演出總收入高達20億美元，也有助她支付買回專輯版權的高昂成本。

泰勒絲在信中寫道：「每當有新人告訴我，因為這場版權之爭，他們在合約中為自己爭取到母帶所有權，我便想起發生的這一切有多麼重要。」（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1140603