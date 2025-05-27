全美音樂獎 怪奇比莉擊敗泰勒絲獲封年度藝人

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（中央社拉斯維加斯26日綜合外電報導）美國流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）今天在全美音樂獎拿下最高榮譽「年度藝人」，葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）則抱回「年度新人」獎項。

路透社報導，全美音樂獎（American Music Awards）得主由歌迷票選產生。怪奇比莉拿下年度藝人大獎，擊敗的勁敵包括泰勒絲（Taylor Swift）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、摩根沃倫（Morgan Wallen）以及查克布萊恩（Zack Bryan）等。

正在歐洲巡演的怪奇比莉在影片中表示：「這太瘋狂了，我快說不出話來。真希望今晚能在頒獎現場。」

年度新人是由演唱That's So True的葛蕾西亞伯拉罕拿下，她也因巡演而透過預錄影片致詞，她感謝粉絲並表示「我很幸運能向他們學習」。

SZA獲封最受歡迎節奏藍調（R&B）女歌手，同時以Saturn拿下最受歡迎R&B歌曲獎。Becky G則獲選為最受歡迎拉丁女歌手。

肯卓克拉瑪獲得10項提名最風光，但最後只以Not Like Us抱回最受歡迎嘻哈歌曲獎。

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今年頒獎典禮以主持人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的勁歌熱舞開場，她將23首入圍者的歌曲串燒演出6分鐘，包括怪奇比莉的Birds of a Feather、莎賓娜卡本特的Espresso和碧昂絲（Beyonce）的Texas Hold 'Em。

這場頒獎典禮在拉斯維加斯的楓丹白露（Fontainebleau）飯店舉行，由哥倫比亞廣播公司（CBS）現場直播。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140527