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法國影星亞蘭德倫辭世 總統馬克宏譽為典範

2024/8/18 21:26（8/18 21:48 更新）
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天向高齡88歲辭世的影星亞蘭德倫（Alain Delon）致敬，說他不只是一位傳奇演員，更是「法國的典範」。

綜合路透社與法新社報導，馬克宏讚揚亞蘭德倫是法國文化界的巨人，他在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道：「亞蘭德倫飾演傳奇角色，讓全世界魂牽夢縈。用他那難忘的面容顛覆我們的生活。」

「他憂鬱、深受歡迎且神秘，不只是位明星，他是法國的典範。」

亞蘭德倫的3個孩子今天對外宣布父親已經辭世，享壽88歲。

亞蘭德倫在戰後巔峰時期，不論是飾演謀殺犯、惡棍或職業殺手，都能融化數以百萬計影迷的心。他有一雙迷人的藍眼睛，時常因為俊俏的外表被稱為「法國法蘭克辛納屈」（French Frank Sinatra），不過他不喜歡這類對比。

亞蘭德倫2019年中風後，健康狀況一直不佳，很少離開他在法國中央-羅亞爾河谷大區（Centre-Val de Loire）杜希（Douchy）的莊園。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130818

#法國
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#法新社
#路透社
#亞蘭德倫
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