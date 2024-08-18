亞蘭德倫一生毀譽參半 最性感男人被批沙文主義者

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國影星亞蘭德倫今天以88歲高齡辭世。有人認為他是20世紀最性感男人，完美演出高冷殺手；有人則視他為大男人主義者，2019年獲頒坎城影展終身成就獎時，引發女性主義者譁然。

法新社報導，亞蘭德倫（Alain Delon）擁有從法國到日本遍布全球的數以百萬計影迷，他們忽視偶像缺點，視他為美男子的代表。子彈煙硝味搭上他天使般的容顏，也讓諸多魅力十足的女演員難以抗拒、為他傾心。

亞蘭德倫80歲生日時，同為1960年代巨星兼老友的碧姬芭杜（Brigitte Bardot）捎去一席話，形容他是「一隻雙頭鷹…兼具至善和至惡」。

亞蘭德倫的傳奇始於1960年代在「陽光普照」（Purple Noon）、「浩氣蓋山河」（The Leopard）等片中飾演美男殺手及神秘陰謀家。

1967年，他在法國大導尚皮耶梅爾維爾（Jean-Pierre Melville）「午後七點零七分」（Le Samouraï）一片中，精湛飾演沉默凶手。日後好萊塢最愛的類型之一─神秘且理智的職業殺手，就是以此為範本。大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）和吳宇森等人皆坦言受到亞蘭德倫精湛內心戲的啟發。

影片來源：Janus Films

亞蘭德倫的情史與影史成就一樣豐富，但多段感情都以心碎和悲劇作收，包括他與德國女星羅美雪妮黛（Romy Schneider）維持許久且轟轟烈烈的愛情。他曾多次稱呼羅美雪妮黛是「一生摯愛」，但女方43歲時被人發現死在家中，官方死因是心臟驟停。

然而據傳亞蘭德倫跟羅美雪妮黛交往的同時，也與德國歌手妮可（Nico）生了一個兒子。

亞蘭德倫矢口否認自己是孩子的父親，但這名男孩布洛尼（Ari Boulogne）卻交由亞蘭德倫的母親撫養，長相也神似亞蘭德倫。且布洛尼一直到2023年60歲吸毒過量身亡前，始終堅稱自己是亞蘭德倫之子。

亞蘭德倫曾說他的動力源於身旁的女人，卻遭2個兒子指控家暴，其中一人說他曾打斷母親8根肋骨並且2次打斷鼻梁；亞蘭德倫否認，但坦言曾對攻擊他的女性打巴掌。

電影神機妙算劇照。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

亞蘭德倫自己的童年並不順遂，一度被母親送進孩童之家，青少年時期曾經參軍，但因偷竊被迫退伍。

儘管亞蘭德倫所作所為讓人百感交集，影史研究者傅洛東（Jean-Michel Frodon）仍說，過去半世紀以來，法國沒有其他男演員享有跟亞蘭德倫相同的銀幕地位；法國男星、2015年坎城影帝文森林頓（Vincent Lindon）更形容亞蘭德倫的外表「令人著迷」，「你可以盯著他的照片看好幾小時」。

亞蘭德倫始終從未真的進軍好萊塢，但他在中國、日本擁有大批粉絲，有助他日後的香水品牌大賣。

他不只是飾演反派，也與惡徒廝混，複雜的私生活不斷登上媒體頭條。

亞蘭德倫曾於1968年被捕，因為他的前保鑣馬柯維奇（Stevan Markovic）頸部中彈，而警方懷疑馬柯維奇跟亞蘭德倫的妻子有一腿。亞蘭德倫一名黑道友人被控殺人蹲了一年牢，隨後獲釋，案件最終以無解收場。

亞蘭德倫在2000年左右離開影壇，之後泰半是在電視上露面，但2008年一度重返大銀幕，在法國喜劇電影「高盧英雄大戰凱撒王子」（Asterix at the Olympic Games）中飾演凱撒（Julius Caesar）。

晚年的亞蘭德倫支持極右派「民族陣線」（National Front，日後改名國民聯盟［National Rally］），稱呼其創辦人尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）是「親愛的朋友」，還曾替稱呼法國是「白種人國家」的政治人物辯護，因此引發爭議。

2019年6月，亞蘭德倫中風後一蹶不振，之後就很少離開他在法國中部盧瓦雷省（Loiret）的莊園。

就在他身體愈來愈虛弱的同時，3個孩子為了他的莊園公開宣戰，起初先是控告亞蘭德倫的伴侶及昔日照護者羅林（Hiromi Rollin）企圖從父親身上拿好處，今年1月又把矛頭對準彼此，導致亞蘭德倫透過律師說要把兒子交給警方。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130818