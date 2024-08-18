亞蘭德倫88歲辭世 傳奇男星曾受邀來台為金馬頒獎

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）被譽為「法國第一美男子」的傳奇男星亞蘭德倫（Alain Delon）不敵病魔在夜間離世，享壽88歲。亞蘭德倫曾出演「陽光普照」、「午後七點零七分」等經典電影，還曾受邀來台灣為金馬獎頒獎。

亞蘭德倫的孩子今天發布聲明告訴法新社，他們與亞蘭德倫的愛犬「極其悲慟地宣布父親辭世」，並稱「他是在杜希（Douchy）的家中安詳離世，3個孩子與家人隨侍在側」。

聲明也請外界給予他們一點私人空間。

亞蘭德倫在1960年驚悚片「陽光普照」（Purple Noon）、1967年犯罪片「午後七點零七分」（Le Samouraï）等經典電影擔綱主演。

亞蘭德倫（前左）主演電影陽光普照。 （圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

1981年，第18屆金馬獎在高雄文化中心舉辦，亞蘭德倫獲邀頒發最佳女配角獎。

亞蘭德倫自1990年代起就很少出現在大銀幕上。去年亞蘭德倫的3個孩子控告他的居家助理羅林（Hiromi Rollin）有騷擾和威脅行為，讓亞蘭德倫的名字再度登上媒體頭條。

亞蘭德倫2019年中風；當年5月在坎城影展（Cannes Film Festival）獲頒榮譽金棕櫚獎（Honorary Palme d'Or），是他最後一次盛裝在紅毯上公開露面。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130818