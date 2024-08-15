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「手札情緣」女星珍娜羅蘭辭世 享壽94歲

2024/8/15 10:02（8/15 10:18 更新）
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電影「手札情緣」女演員珍娜羅蘭辭世。（路透社）
電影「手札情緣」女演員珍娜羅蘭辭世。（路透社）
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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）今天報導，浪漫愛情電影「手札情緣」女演員珍娜羅蘭辭世，享壽94歲。她是3屆艾美獎得主，且曾兩度獲奧斯卡金像獎提名。

路透社報導，珍娜羅蘭（Gena Rowlands）1950年代從舞台和電視展開演藝生涯，電影作品多達數十部。她曾參演首任丈夫、演員、作家兼導演約翰卡薩維蒂（John Cassavetes）執導的電影並獲獎。

珍娜羅蘭的兒子尼克卡薩維蒂（Nick Cassavetes）6月透露，珍娜羅蘭患有阿茲海默症，與她在2004年電影「手札情緣」（The Notebook）中扮演的角色罹患相同疾病。尼克卡薩維蒂就是「手札情緣」的導演。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130815

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