「聽海湧」劇情悲傷沉重 連俞涵：感謝台灣豐富歷史

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（中央社記者洪素津台北26日電）戲劇「聽海湧」熱播中，在劇中客串的連俞涵與導演孫介珩透過直播和劇迷聊天，有網友反映劇情沉重；連俞涵則分享，相信台灣人現在可以自由把這些事情說出來，正是要感謝台灣豐富的歷史。

戲劇「聽海湧」描繪台籍戰俘監視員們，捲入一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」罪行，有些人因此再也沒有機會回到台灣；有些人雖回來了，卻不再開口提起島上發生的事。

劇情悲傷沉重，為平撫觀眾心情，孫介珩與連俞涵齊聚透過直播撫慰劇迷心情，連俞涵表示許多人覺得與歷史相關的時代戲集太沉重，但她認為「身為台灣人就是一種修行」、「台灣曾經是福爾摩沙、一個美麗島嶼，希望我們能用小孩子一樣清澈的心去看我們的歷史。」

飾演台籍戰俘監視員的朱宥丞在劇中透過眼神轉變，從原本天真無邪，為了生存與自立只能變得強悍銳利，讓觀眾感受到角色在戰俘營中的逐步轉變；提到最難一場戲，正是最後在法庭被判死刑的場景，「我一直在想像一個人絕望的心情，一個人在知道自己被判死刑時的震驚和不甘。」

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另外，同樣飾演台籍戰俘監視員的吳翰林，在劇中想盡辦法偷換糧食幫助連俞涵母子，未料卻被日本軍官逮個正著，吳翰林表示看見這對母子的微笑，就彷彿在艱困戰地中與知己相遇，無奈天不從人願，吳翰林被痛毆，他說：「被打到地上一直吃土，在身心不同層面上都是挑戰」。

戲劇「聽海湧」全劇共5集，大結局將於31日週六晚上9時在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10時則有「漂流之海－聽海湧紀錄片」接續播出；大結局及紀錄片分別在晚上10時、11時於公視+全球上架、MOD與Hami Video影劇館+全台上架。（編輯：陳仁華）1130826