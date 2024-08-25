王少偉「我的婆婆2」NG王 黃姵嘉：很難不笑場

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（中央社記者洪素津台北25日電）戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」今天舉辦粉絲見面會，演員群被問到劇中誰是NG王，王少偉先是出賣鍾欣凌，沒想到被邱凱偉及黃姵嘉圍剿：「很難跟王少偉對戲不笑。」

王少偉、楊銘威、邱凱偉（Darren）在「我的婆婆怎麼那麼可愛2」飾演蘇家超會搞事的3兄弟。

在粉絲見面會中，被問到現實中誰的個性和劇中角色最像，王少偉幽默說：「誰會想要像蘇家3兄弟啊！」他還表示，拍完戲後一度不想出門，需要穿上防彈衣才敢外出。楊銘威則笑說：「如果真像角色一樣活在現實中，恐怕早就被送進警察局了吧！」

被問到如何對戲保持不笑場的秘訣時，王少偉立刻出賣劇中的媽媽：「最常笑到NG的就是鍾欣凌啦！」他透露，在1場病床戲中，大家努力營造悲傷氛圍，只有鍾欣凌1個人在床上笑得樂不可支，頻頻NG。

邱凱偉和黃姵嘉立刻反擊：「在片場憋住不笑並不難，難的是和少偉哥對戲不笑。」他們表示，王少偉經常在拍攝中即興發揮，總能突然冒出神來一筆的搞笑台詞，讓人無法控制笑出聲。

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」即日起，每週一至週五晚間8時華視播出。（編輯：管中維）1130825