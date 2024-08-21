坤達「正港分局」變身油頭男 自認太醜不認有演

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（中央社記者洪素津台北21日電）歌手坤達在影集「正港分局」中捨棄帥氣形象，變成「油頭男」的反差造型讓觀眾認不出，坤達參加完映後互動甚至不願意承認參演，開完笑喊：「我真的沒演吧。」引來哄堂大笑。

影集「正港分局」昨舉行映後活動，劇組今天透過新聞稿指出，坤達在會中分享關於這次的角色，真的要感謝導演：「每次有這樣的反差轉變都是他帶給我的。」

坤達透露，一開始在討論角色時還蠻困難的，「他一直想盡各種辦法要把我弄醜，不管是做疤、牙齒弄黃、弄斑、頭髮油。」但坤達也承認，這次的角色很有趣，「走在路上應該沒有人可以認出我來。」

KID（林柏昇）則對坤達在劇中造型讚不絕口：「真的很爽，這是我這輩子唯一帥過他的時候！」

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另外問及王淨這次回歸角色的心情，王淨表示：「回歸角色比較難的是，她現在算是主管，要怎麼表現出讓大家信服，但又不能太遙遠，尺度拿捏比較難，後面和大家比較熟悉了就比較得心應手。」

而Lulu（黃路梓茵）在劇中飾演精通16型人格的菜鳥警員， Lulu透露，研究MBTI讓自己更能進入角色，戲外她是E人，劇中則是典型I人，另外Lulu為了戲劇的無障礙首映會活動，特別學了自我介紹的手語並且跟現場觀眾朋友們打招呼，相當貼心。（編輯：龍柏安）1130821