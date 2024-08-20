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邰智源雙頰比愛心稱不會太娘 楊祐寧笑說像腰子

2024/8/20 18:06
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（中央社記者洪素津台北20日電）藝人王陽明「娘砲」說惹議，藝人邰智源今天出席活動時雙頰比愛心，直呼「這很好，不會太娘」；一旁演員楊祐寧笑說，邰智源的愛心手勢很像「腰子」，「這樣對身體好」。

王陽明日前出席電影宣傳活動，期間以擊掌回應粉絲想比愛心動作，王陽明事後在社群平台上稱「不比娘砲動作」引發爭議；教育部表示，「娘砲」、「男人婆」等詞彙帶貶義，不少人因此受排擠、霸凌，呼籲停用錯誤字眼、阻絕言語傷害。

邰智源、楊祐寧、藝人王淨、黃宣、Lulu（黃路梓茵）與阿部瑪利亞等出席犯罪推理喜劇影集「正港分局」上線記者會，邰智源比出雙頰愛心；被問及比這動作會不會太娘，邰智源說：「不會啊！」

楊祐寧在劇中飾演邰智源的年輕時候，問起2人共通點，楊祐寧逗趣說：「臉都偏小」，引起現場哄堂大笑，邰智源說：「我去跟他爸說對不起，您（楊爸爸）不要介意」；2人共演1個角色，楊祐寧不介意網友負評，邰智源在旁霸氣大喊：「我擔下來！我扛！」Lulu笑說：「你不扛誰扛？」讓現場歡笑不斷。

睽違10年再演影集，邰智源驚悚詮釋「成語殺人魔」，戲外是劇組養生老師，常泡養生茶給大家喝，還要大家照顧身體，叮嚀「睡得好，身體就會好」。

劇中與邰智源有許多對戲的王淨表示，本來就很喜歡「邰哥」，是非常專業與幽默的演員，拍攝過程中都能輕鬆化解緊張氣氛；詮釋補教名師的黃宣也說，戲裡戲外邰智源幫很多忙，拍攝時不時給予很多很棒建議，真的讓他安心很多。

首次參演台劇的阿部瑪利亞劇中演出日本地下偶像，她說，劇情是她生活中也離不開的表演主題，能參與其中真的好開心。

「正港分局」是電影「關於我和鬼變成家人的那件事」衍生影集，22日全球Netflix獨家上線。（編輯：李明宗）1130820

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