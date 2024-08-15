邰智源黃宣「正港分局」打鬥戲 笑稱演技數學都要好

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（中央社記者王心妤台北15日電）電影「關於我和鬼變成家人的那件事」衍生影集「正港分局」加入「木曜4超玩」班底。其中一場邰智源與黃宣的打鬥戲，兩人表示，要邊打架、說話並讀秒倒下，不只演技好，數學也要好。

「正港分局」除了演員許光漢、王淨及馬念先回鍋演出，也加入綜藝節目「木曜4超玩」成員邰智源、林柏昇（KID）、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞飾演要角，歌手黃宣也驚喜飾演補教名師。

邰智源劇中飾演曾是補教名師的成語殺人魔「水源」，許光漢和王淨飾演的警員找上他幫忙破解新案件。邰智源今天透過製作公司表示，跟黃宣在訊問室的打鬥戲很難演，「不僅要表現出衝動，還要一邊說話，一邊打架，還要計算好時間倒在地上的動作。這其實不只是演技的問題了，更像是一門數學了。」

黃宣則說，這段是整部影集最用力演出的部分，不只要打鬥，情緒也要維持跟邰智源旗鼓相當，「可以說是氣力放盡，但邰哥真的很讚，不時會給予很多很棒的建議，著實安心不少，我們的默契真的滿好的。」

黃宣劇中飾演補教名師，只要站在台上就能吸引學生滿滿的注意力。他笑說，這些畫面很有「邪教感」，越演越有力。

「正港分局」將於22日上架Netflix，同時邀請觀眾從16日起參與在Netflix Instagram上進行的解謎遊戲。（編輯：張雅淨）1130815