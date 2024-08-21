李千娜、趙逸嵐新戲談女女戀 天體營裡接吻超難忘

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員李千娜和趙逸嵐在戲劇「Q18量子預言」是同性伴侶，劇中有不少吻戲，其中一場在天體營激吻讓2人印象深刻，李千娜透露當天拍攝臨演皆是全裸，「3點全露這麼徹底。」

李千娜、趙逸嵐、盧以恩今天出席戲劇「Q18量子預言」聯訪，李千娜、趙逸嵐劇中是同性伴侶，對於演出女同志李千娜並不陌生，戲外她也曾被女同志猛烈追求，老公黃尚禾也對拍攝女女戀劇情表示支持，「他也有看（吻戲），他說很青春。」

說起拍攝印象深刻的畫面，李千娜和趙逸嵐表示，2人吻戲千變萬化，有在樹上、床上，也有在天體營裡接吻，導演周美玲請來一群崇尚自然的演員，全裸在沙灘上，李千娜和趙逸嵐就在全裸的臨演群中大方接吻，逼真的天體營畫面讓李千娜驚訝，「我不知道導演會做得這麼徹底，現場有男有女，鏡頭就這麼近。」

趙逸嵐則分享，在拍這齣戲前，和李千娜完全不認識，得知要湊成一對才開始加社群，趙逸嵐笑說：「我們剛剛回看第1個聊天內容，真的超尬！而且第1天就是要演離婚的場景，我拿戒指給她說『我們離婚吧！』手都在抖。」

另外，盧以恩在劇中和劉修甫也有不少吻戲，戲外她則表示目前單身，而跟她傳出緋聞的「AcQUA源少年」黃莑茗最近入伍，被問起有沒有關心「當兵的朋友」，盧以恩頓時招架不住，求救身旁的李千娜和趙逸嵐，沒想到趙逸嵐卻認真回：「當兵的不是許光漢嗎？」惹笑現場眾人。（編輯：龍柏安）1130821